Foto: finanzbusiness Gelockerte Regularien für Banken verschleiern tatsächliche Risiken in Bankbilanzen, warnen Leibniz-Ökonomen Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 42 | 0 | 0 01.04.2021, 08:33 | In den zwei für die Studie analysierten Szenarien sinkt jeweils die Kernkapitalquote massiv, sodass die Forscher sich um die Finanzstabilität sorgen. Sie treten dafür ein, die Lockerungen der EZB zurückzunehmen, damit diese am Ende nicht das Gegenteil bewirken.

