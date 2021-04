Anlegerverlag PLUG POWER – Was geht denn hier ab? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 01.04.2021, 08:52 | 58 | 0 | 0 01.04.2021, 08:52 | Foto: www.anlegerverlag.de PLUG POWER beginnt die heutige Sitzung mit einem kräftigen Anstieg. Derzeit verzeichnet der Kurs ein Plus von rund sechs Prozent. Ein Anteilsschein verteuert sich damit auf 31,50 EUR. Wie geht die Reise in den kommenden Tagen weiter? Zur Charttechnik: Download-Tipp: Zum möglichen Lockdown möchten wir Ihnen gemeinsam mit den Kollegen von Erfolgsanleger Aktien präsentieren, mit denen Sie Ihr Depot in der Pandemie auf die Überholspur führen. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie hier kostenlos abrufen. Die Gesamtsituation hat sich trotz Zwischen-Rallye nur marginal verbessert. Da die Aktie nun jederzeit eine wichtige Haltezone unterkreuzen kann. Zuletzt lag dieser Tiefpunkt bei 25,50 EUR. Wir werden also Zeuge eines echten Börsenkrimis. Langfristig orientierte Anleger erhalten zusätzlich Rückendeckung von der 200-Tage-Linie. Denn dieser Indikator gibt mit einem aktuellen Wert von 28,95 EUR komplett grünes Licht. Die langfristigen Aufwärtstrends beschleunigen sich also mit dem heutigen Tage noch einmal. Fazit: Wie geht es bei PLUG POWER jetzt weiter? Kann die Aktie nach dem Lockdown positiv überraschen? Wir haben für Sie die Aktien mit den größten Gewinnchancen 2021 zusammengestellt. Diesen exklusiven Sonderreport können Sie jetzt im Dezember kostenlos herunterladen. Einfach hier klicken.



