Gold steigt

28.01.21: Ständige Impfkommission empfiehlt Impfstoff von Astrazeneca nur für unter 65-Jährige.04.03.21: Ständige Impfkommission empfiehlt Impfstoff von Astrazeneca auch für über 65-Jährige.30.03.21: Ständige Impfkommission empfiehlt Impfstoff von Astrazeneca nur für über 60-Jährige.31.03.21: EU-Arzneimittelbehörde erklärt, dass eine Prüfung keine spezifischen Risiken beim Impfstoff von Astrazeneca ergeben hat und rät nicht zu Einschränkungen bei der Anwendung des Mittels.31.03.21: N-tv.de: Astrazeneca benennt Impfstoff heimlich um.Die EdelmetallmärkteAuf Eurobasis kann der Goldpreis bei einem etwas festeren Dollar zulegen (aktueller Preis 47.012 Euro/kg, Vortag 46.175 Euro/kg). Am 27.07.20 hat der Goldpreis nach einer langjährigen Aufwärtsbewegung das Ziel-Preisband zwischen 1.700 und 1.900 $/oz überschritten. Wegen der unkontrollierten Staats- und Unternehmensfinanzierung durch die Zentralbanken im Schatten der Corona-Krise haben wir das Kursziel für den Goldpreis auf 2.300 $/oz bis 2.500 $/oz angehoben und empfehlen, wegen fehlender Anlagealternativen voll in Gold , Silber und in Edelmetallaktien investiert zu bleiben. Da in der Aufwärtsbewegung der letzten Jahre viele schwache Hände in den Markt gekommen sind, muss auch in den nächsten Monaten mit einer eher volatilen Preisentwicklung gerechnet werden. In der kommenden Inflationsphase (Crack-up-Boom, Beschreibung in der Zeitschrift „Smart-Investor“, Ausgabe April 2009 (http://www.smartinvestor.de/pdf/Smart-Investor-4-2009-S-44-49.pdf) wird der Zielkurs des Goldpreises deutlich angehoben werden müssen.Silber verbessert sich (aktueller Preis 24,26 $/oz, Vortag 24,14 $/oz). Platin steigt (aktueller Preis 1.181 $/oz, Vortag 1.167 $/oz). Palladium entwickelt sich seitwärts (aktueller Preis 2.538 $/oz, Vortag 2.538 $/oz). Die Basismetalle erholen sich um etwa 1 %. Der Ölpreis fällt (aktueller Preis 63,20 $/barrel, Vortag 64,64 $/barrel).Der New Yorker Xau-Goldminenindex verbessert sich um 2,0 % oder 2,7 auf 134,4 Punkte. Bei den Standardwerten steigen Kirkland 5,3 % und Kinross 2,7 %. Bei den kleineren Werten ziehen Galiano 9,2 %, Roxgold 8,4 % und Argonaut 6,0 % an. Monument fallen 4,4 % und Midas 4,0 %. Bei den Silberwerten steigen Impact 9,0 %, Aurcana 8,1 % und Silvercrest 7,2 %.