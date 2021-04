^ DGAP-News: Your Family Entertainment AG / Schlagwort(e): Vereinbarung Your Family Entertainment AG: Playground TV startet eigenen deutschsprachigen Streaming-Channel mit beliebten Zeichentrickserien aus dem Repertoire der Your Family Entertainment AG

Your Family Entertainment AG: Playground TV startet eigenen deutschsprachigen Streaming-Channel mit beliebten Zeichentrickserien aus dem Repertoire der Your Family Entertainment AG

01.04.2021 / 09:00

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

Corporate News der Your Family Entertainment AG (WKN A161N1; ISIN DE000A161N14)



Playground TV startet eigenen deutschsprachigen Streaming-Channel mit beliebten Zeichentrickserien aus dem Repertoire der Your Family Entertainment AG



München, Göteborg 01.04.2021



Die Your Family Entertainment AG (YFE), ein führendes Unternehmen im Bereich Kinderunterhaltung, gibt heute ihre Kooperation mit dem schwedischen Streaming- und App-Anbieter Playground TV bekannt. Ab sofort haben Kinder und Familien in ganz Europa Zugriff auf beliebte Inhalte der umfangreichen YFE-Bibliothek. Der Streaming-Channel auf der Playground TV-App heißt "Die Kleine Neun" und wird mit hunderten Folgen in deutscher Sprache aus bekannten Serien wie "Fix & Foxi", "Die Drachenjäger" und "Sherm!" starten.

Playground TVs Streaming-Plattform ist speziell auf mehrsprachige Familien zugeschnitten. Ziel des Unternehmens ist es, Kindern Zeichentrick-Inhalte in ihrer Muttersprache zur Verfügung zu stellen, um Sprachkompetenz zu fördern und eine Verbindung zur Kultur zu schaffen. Darum bietet Playground TV Kanäle in verschiedenen Sprachen an, darunter Deutsch, Englisch, Mandarin und Persisch.



"Die deutsche Sprache ist eine der wichtigsten Sprachen und Muttersprache von fast 100 Millionen Menschen weltweit. Mit dem neuen Kanal "Die Kleine Neun'' auf Playground TV mit Zeichentrick-Hits der Your Family Entertainment können wir deutschsprachigen Kindern in ganz Europa Animationsserien in ihrer Muttersprache bieten", sagt Daniel Nordberg, CEO von Playground TV. Der deutschstämmige Chief Editor von Playground TV wuchs mit Fix & Foxi auf und ist ebenfalls begeistert, dass die Serie neben anderen das Angebot an mehrsprachigen Inhalten von Playground TV bereichert.