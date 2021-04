Innocan gibt Finanzergebnis für Q4 2020 bekannt

Herzliya, Israel und Calgary, Alberta – (31. März 2021) – InnoCan Pharma Corporation (CSE: INNO) (FSE: IP4) (OTCQB:INNPF) (das „Unternehmen“ oder „InnoCan“) freut sich, heute seine Finanzergebnisse und Geschäftshöhepunkte für das vierte Quartal und das am 31. Dezember 2020 endende Jahr bekannt zu geben und diese Ergebnisse zu kommentieren. Diese Pressemitteilung sollte zusammen mit dem geprüften Jahresabschluss des Unternehmens für diesen Zeitraum (der „Jahresabschluss“) und der entsprechenden Diskussion und Analyse des Managements gelesen werden, die im Unternehmensprofil unter www.sedar.com verfügbar sind. Die Abschlüsse der Gesellschaft wurden gemäß den International Financial Reporting Standards („IFRS“) erstellt.

„Das Jahr 2020 hat uns trotz all seiner Herausforderungen gezeigt, dass InnoCan auf dem Weg zur vollständigen Kommerzialisierung ist. Wir haben in Europa hervorragendes Feedback zu unseren CBD-basierten Produkten erhalten und wir kommen mit der Entwicklung der LPT- und CLX-Plattformen gut voran“, sagte Iris Bincovich, Chief Executive Officer von InnoCan. „2020 beinhaltete unter anderem folgende Highlights:

Trotz der COVID-19-Situation haben wir in den letzten 12 Monaten CAD 10 Mio. eingenommen; CAD 6,2 Mio. durch Fundraising plus CAD 3,8 Mio. durch Warrantausübungen ;

Nach erfolgreichem Proof of Concept haben wir zwei klinische tierexperimentelle Studien mit der injizierbaren CBD-geladenen Liposomen-Technologie initiiert;

Wir erreichten die halbkommerzielle Produktion von Exosomen ;

Wir haben die erste Produktion über zwei Kontinente unseres Topika -Portfolios abgeschlossen;

Wir haben unsere Vertriebsplattformen für B2C eingeführt ; und

Im Laufe des Jahres haben wir 6 Patentanmeldungen eingereicht.

Die Steigerung unseres Aktienkurses im Jahr 2020 (von CAD 0,16 auf CAD 0,335) sowie die Ausgabe zusätzlicher Warrants als Teil des im Jahr 2020 aufgebrachten Kapitals führten im Jahr 2020 zu einer deutlichen Erhöhung der Buchhaltungskosten, da der Zeitwert der Warrants entsprechend anstieg.

Diese Aufwendungen für die Bewertungskosten in Höhe von insgesamt ca. USD 5,2 Mio. sind Buchhaltungskosten (nicht-GAAP), die weder aktuell noch in Zukunft Zahlungen oder sonstige Barauszahlungen des Unternehmens erfordern.

Im Jahr 2020 wurde eine beträchtliche Anzahl von Warrants von Anlegern ausgeübt, was das Interesse der Investoren in der Gemeinschaft und das Vertrauen in das Unternehmen zum Ausdruck brachte.

Geschäftliche Highlights für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr

Forschungsvereinbarungen des Unternehmens

Am 9. Oktober 2020 gab das Unternehmen bekannt, dass eine Tierstudie an Mäusen eine verlängerte Abgabe von CBD in das Blut für mindestens drei Wochen nach der Verabreichung zeigte. Diese Studie wurde von der Hebrew University of Jerusalem (Israel) auf Basis von InnoCan‘s lizenzierter CBD-geladener Liposomenplattform-Technologie („LPT“) für injizierbares CBD durchgeführt. Die Studie unter der Leitung von Dr. Ahuva Cern, Senior Researcher im Labor von Professor Berenholz, wurde in den Laboren der Hebrew University of Jerusalem an über 35 Mäusen durchgeführt und fand signifikante Mengen CBD im Blut der Mäuse 21 Tage nach der Injektion mit einer einzigen Injektion liposomalem CBD unter Verwendung von InnoCan‘s CBD-geladener LPT. Diese Ergebnisse sind beim Vergleich der oralen CBD-Verabreichung bzw. der Verabreichung durch Rauchen, bei der CBD nur für einen Zeitraum von bis zu 36 Stunden nach einer Verabreichung im Blut von Mäusen gefunden wurde, erheblich.

Produkte des Unternehmens

Am 19. Oktober 2020 gab das Unternehmen eine klinische Studie bekannt, die von Dr. Josef Geldwert und dem Center for Podatric Care & Sports Medicine in New York durchgeführt wurde. Die Studie zeigte, dass mehr als 90 % der Studienteilnehmer nach der Verwendung von InnoCan‘s Relief & Go OTC Pain Relief Spray eine Schmerzlinderung berichteten. Die klinische Studie wurde an 18 Teilnehmern durchgeführt: 10 Teilnehmer mit chronischen Schmerzen und 8 Teilnehmer mit Schmerzen in Verbindung aufgrund anderer Ursachen. Die meisten Teilnehmer beschrieben ihre Schmerzen vor der Anwendung des Sprays als pochend und unangenehm und einige als belastend. Der Ort der Schmerzen variierte von den oberen Extremitäten des Rückens bis zu den unteren Extremitäten und Füßen. Nach 20 Minuten bemerkten 83 % der Studienteilnehmer eine sofortige Schmerzlinderung. Nach 60 Minuten stellten 95 % der Teilnehmer eine Schmerzlinderung fest. Nach 24 Stunden bemerkten fast 90 % eine Schmerzlinderung. 15 der 18 Teilnehmer würden das Schmerzspray Relief and GO weiterempfehlen.

Am 27. Oktober 2020, gab das Unternehmen bekannt, dass sein Produkt Relief & Go CBD Spray die detaillierten Sicherheitsbewertungsanforderungen gemäß der Verordnung Nr. 1223/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates für kosmetische Mittel erfolgreich bestanden hat und einen kosmetischen Produktsicherheitsbericht für die Produktvermarktung in der Europäischen Union erhalten hat.

Am 11. November 2020 gab das Unternehmen bekannt, dass InnoCan mit iAmHealth Distribution UG, einem CBD-Produktanbieter in Deutschland, einen Vertriebsvertrag mit Datum vom 1. November 2020 über den Verkauf der Produktlinien SHIR Beauty und Relief & Go des Unternehmens in Deutschland abgeschlossen hat.

Am 13. Dezember 2020 gab das Unternehmen den Abschluss der Registrierung seiner Schutzmarken bekannt: InnoCan Pharma, Relief & Go und SHIR in der EU, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz. Diese Schutzmarken repräsentieren die OTC- und Derma-Kosmetikprodukte von InnoCan, die kürzlich auf dem deutschen und britischen Markt eingeführt wurden.

Am 16. Dezember 2020 gab das Unternehmen den Abschluss seiner ersten kommerziellen Produktion der Premium-Kosmetiklinie SHIR und der Topika Relief & Go in Portugal bekannt.

Finanzielle Highlights für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr im Vergleich zum 31. Dezember 2019:

Im Folgenden sind die finanziellen Highlights der InnoCan-Betriebsergebnisse für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr im Vergleich zum 31. Dezember 2019 aufgeführt:

Der Finanzaufwand belief sich, wie oben erwähnt, für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr auf USD 5.228.000 und für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr auf USD 334.000. Der Anstieg ist auf die Zeitwertveränderung der Warrants des Unternehmens zurückzuführen. Dieser Finanzierungsaufwand, der sich aus der Zeitwertveränderung der Warrants ergibt, ist eine nicht zahlungswirksame Position und beinhaltet keine Barauszahlungen des Unternehmens.

Die Aufwendungen für Forschung und Entwicklung beliefen sich auf USD 1.744.000 für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr, gegenüber USD 368.000 für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr. Der Anstieg ist im Wesentlichen auf einen Anstieg der Forschungsaufwendungen aufgrund der neuen Forschungsvereinbarungen zurückzuführen, die im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2020 mit Yissum Research Development Company und Ramot an der Universität Tel Aviv geschlossen wurden, sowie auf einen Anstieg der Aufwendungen für Patentanmeldungen.

Die Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten beliefen sich auf USD 2.984.000 für das am 31. Dezember 2020 endende Jahr, verglichen mit USD 2.633.000 für das am 31. Dezember 2019 endende Jahr. Der Anstieg der Verkaufs-, allgemeinen und Verwaltungskosten ist in erster Linie auf die Vorbereitung des Unternehmens auf den Start seiner ersten Produktlinie und auf die Entwicklung einer eigenen E-Commerce-Website (shop.innocanpharma.com) zurückzuführen.

Im Folgenden finden Sie eine Zusammenfassung der wichtigsten Bilanzpositionen zum 31. Dezember 2020 im Vergleich zu den Zahlen zum 31. Dezember 2019:

- Die liquiden Mittel betrugen USD 2.338.000 gegenüber USD 1.973.000;

- Umlaufvermögen von USD 4,3 Mio. gegenüber USD 2,5 Mio.;

- Bilanzsumme von USD 4,3 Mio. gegenüber USD 2,6 Mio.;

- Kurzfristige Verbindlichkeiten in Höhe von USD 0,9 Mio. (ohne ausstehende Warrants, da derzeit oder in Zukunft keine Barauszahlung erforderlich ist) im Vergleich zu USD 0,5 Mio. (ohne ausstehende Warrants); und

- Langfristige Verbindlichkeiten in Höhe von USD 0,1 Mio. gegenüber USD 0,1 Mio.

Über Innocan

Das Unternehmen ist ein pharmazeutisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung einer Reihe von CBD-Arzneimittelverabreichungsplattformen spezialisiert hat. Innocan und der Forschungsarm Ramot der Universität Tel Aviv arbeiten gemeinsam an einer neuen, revolutionären Technologie auf Basis von Exosomen, die unter Einsatz von CBD sowohl auf Indikationen des zentralen Nervensystems (ZNS) als auch auf die vom Coronavirus ausgelöste Covid-19-Erkrankung abzielt. Mit CBD beladene Exosomen bergen das Potenzial, zur Genesung von infizierten Lungenzellen beizutragen. Dieses Produkt, das über Inhalation verabreicht werden soll, wird in Zusammenhang mit einer Vielzahl von infektiösen Lungenerkrankungen getestet.

Innocan Pharma Ltd., die hundertprozentige Tochtergesellschaft des Unternehmens, hat mit Yissum, dem kommerziellen Arm der Hebräischen Universität Jerusalem, eine weltweit gültige exklusive Lizenzvereinbarung unterzeichnet, die der Entwicklung einer einzigartigen Arzneimittelverabreichungstechnologie für CBD dient. Dabei werden Liposomen zur verzögerten Wirkstofffreisetzung mittels Injektion verabreicht. Innocan hat die Absicht, gemeinsam mit Prof. Barenholz, dem Leiter des Labors für Membran- und Liposomenforschung an der Hebräischen Universität, die Liposomenplattform für eine Reihe möglicher Indikationen zu testen. Darüber hinaus arbeitet Innocan an der Entwicklung eines dermatologischen Produkts, bei dem CBD mit anderen Arzneiwirkstoffen kombiniert wird, sowie an der Entwicklung und Vermarktung von Arzneimitteln auf CBD-Basis, die unter anderem für topische Anwendungen zur Linderung der Symptome von Psoriasis (Schuppenflechte) und zur Behandlung von Muskelschmerzen und rheumatischen Schmerzen eingesetzt werden. Die Gründer und Führungskräfte von Innocan können nicht nur in Israel, sondern auch in anderen Ländern der Welt zahlreiche Erfolge im Pharma- und Technologiesektor vorweisen.

Weitere Informationen erhalten Sie über:

Iris Bincovich, CEO

+972-54-3012842

info@innocanpharma.com

DIE CANADIAN SECURITIES EXCHANGE UND IHRE REGULIERUNGSORGANE HABEN DIE ANGEMESSENHEIT BZW. GENAUIGKEIT DIESER MELDUNG NICHT GEPRÜFT UND ÜBERNEHMEN DIESBEZÜGLICH KEINE VERANTWORTUNG.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Informationen

Bestimmte Informationen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Informationen über die Märkte, die erforderlichen behördlichen Genehmigungen und den erwarteten Zeitpunkt des Markteinstiegs. Zukunftsgerichtete Informationen sind naturgemäß zahlreichen Risiken und Unsicherheiten unterworfen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Innocan liegen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf bestimmten Schlüsselerwartungen und Annahmen von Innocan, einschließlich Erwartungen und Annahmen bezüglich der erwarteten Vorteile der Produkte, der Erfüllung der regulatorischen Anforderungen in verschiedenen Gerichtsbarkeiten und des zufriedenstellenden Abschlusses der erforderlichen Produktions- und Vertriebsvereinbarungen.

Zukunftsgerichtete Informationen unterliegen verschiedenen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse und Erfahrungen erheblich von den in dieser Pressemitteilung geäußerten Erwartungen oder Ergebnissen abweichen. Zu den wichtigsten Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem: allgemeine globale und lokale (nationale) Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen; staatliche und behördliche Anforderungen und Maßnahmen von Regierungsbehörden; sowie Beziehungen zu Lieferanten, Herstellern, Kunden, Geschäftspartnern und Konkurrenten. Es gibt auch Risiken, die in der Natur des Produktvertriebs liegen, einschließlich Import-/Exportangelegenheiten, des Ausbleibens der erforderlichen behördlichen und anderen Genehmigungen (oder des Ausbleibens, diese rechtzeitig zu erhalten) und der Verfügbarkeit von Vorprodukten und Fertigprodukten auf jedem Markt. Der voraussichtliche Zeitplan für den Eintritt in die Märkte kann sich aus einer Reihe von Gründen ändern, einschließlich der Unfähigkeit, die erforderlichen behördlichen Anforderungen zu erfüllen, oder der Notwendigkeit zusätzlicher Zeit für den Abschluss und/oder die Erfüllung der Herstellungs- und Vertriebsvereinbarungen. Infolge des Vorstehenden sollten sich die Leser nicht übermäßig auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen bezüglich des Zeitpunkts der Einführung des Vertriebs von Produkten verlassen. Eine umfassende Erörterung anderer Risiken, die sich auf Innocan auswirken, ist auch in den öffentlichen Berichten und Einreichungen von Innocan zu finden, die unter dem Profil von Innocan unter www.sedar.com abrufbar sind.

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Informationen gesetzt werden sollte, da die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den zukunftsgerichteten Informationen abweichen können. Innocan verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Informationen aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen zu aktualisieren, zu korrigieren oder zu revidieren, es sei denn, dies wird durch geltendes Recht verlangt.

