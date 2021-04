Vertex führt Indirect Tax Accelerator für Oracle Fusion Cloud ERP ein

Cloud-Lösung vereinfacht globale Steuerermittlung für Oracle Cloud ERP-Kunden

KING OF PRUSSIA, Pennsylvania, USA, April 01, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex, Inc. (NASDAQ:VERX) („Vertex“ oder das „Unternehmen“), ein globaler Anbieter von Steuertechnologielösungen und Mitglied des Oracle PartnerNetwork (OPN), führt den Vertex Indirect Tax Accelerator für Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) ein. Die Lösung wird auf Oracle Cloud Infrastructure (OCI) gehostet, um weltweit fortschrittliches Steuermanagement zu unterstützen. Während immer mehr Unternehmen Technologieanwendungen in die Cloud verlagern, bietet Vertex integrierte SaaS-Angebote für das Steuermanagement und die Beschleunigung des globalen Wachstums an.



Der Vertex Accelerator optimiert Aufgaben, die früher manuell erledigt werden mussten, und bietet Kunden schnellere, detailliertere Anpassungen der Steuerkonfigurationen sowie Daten, die Unternehmen bei Akquisitionen, der Einführung neuer Produkte und der Expansion in neue Regionen unterstützen. Der Vertex Accelerator bietet außerdem detailliertere Transaktionsdaten, was zu einer genaueren Steuerermittlung für Unternehmen führt, die Umsatz-, Gebrauchs- und Mehrwertsteuer in den USA berechnen.

„Unser Engagement für OCI und die Einführung von Vertex Accelerator stehen für die natürliche Weiterentwicklung unserer 25-jährigen Partnerschaft mit Oracle. Damit kann Vertex seine Angebote weiter differenzieren und eine Vielzahl von Kundenanforderungen unterstützen“, so Chris Jones, Chief Revenue Officer bei Vertex. „Oracle bietet die professionelle Performance und Sicherheit, die unsere Kunden benötigen, um die Komplexität weltweiter Steuersysteme zu bewältigen und ihr Geschäft zuverlässig auszubauen.“

Der Vertex Accelerator läuft auf Oracle Cloud und bietet Oracle Cloud ERP-Kunden hohe Verfügbarkeit und Lastausgleich für anspruchsvollste Unternehmens-Workloads sowie Skalierbarkeit zur Unterstützung der globalen Expansion. Mit „Powered by Oracle Cloud Expertise“ werden OPN-Mitglieder ausgezeichnet, deren Lösungen auf Oracle Cloud laufen. Kunden von Partnern, die das „Powered by Oracle Cloud Expertise“-Siegel erhalten, können sich darauf verlassen, dass die Anwendung des Partners durch das Oracle Cloud Infrastructure SLA unterstützt wird. Dies ermöglicht vollständigen Zugriff und Kontrolle über ihre Cloud-Infrastrukturdienste sowie gleichbleibende Performance.