Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Baukonzern Vinci will Energiegeschäft vom spanischen ACS-Konzern übernehmen Der französische Mischkonzern Vinci will in einem Milliardendeal das Energiegeschäft des spanischen Rivalen ACS übernehmen. Die Franzosen legen dafür einen Kaufpreis von rund 4,9 Milliarden Euro auf den Tisch, wie das Unternehmen am Donnerstag in …