Anlass der Studie: Researchstudie (Anno)

Empfehlung: Kaufen

Kursziel: 45,50 EUR

Letzte Ratingänderung:

Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker



GJ 2019/20 mit deutlichem Umsatz- und Ergebniszuwachs abgeschlossen; Rekorddividende für das vergangene Geschäftsjahr in Aussicht; Fortsetzung des profitablen Wachstumskurses erwartet; Kursziel: 45,50 EUR; Rating: Kaufen



Die tick Trading Software AG (tick TS) hat auch im vergangenen Geschäftsjahr 2019/2020 'neue Bestwerte' bei Umsatz- und Ertrag erzielen können und blickt auf ein weiteres Rekordgeschäftsjahr zurück. So hat das Unternehmen im Vergleich zum Vorjahr einen deutlichen Umsatzanstieg um 9,10% auf 7,32 Mio. EUR (VJ: 6,71 Mio. EUR) erzielt. Als einen wesentlichen Wachstumstreiber erwiesen sich hierbei die Erlöse aus lastabhängigen Gebühren. Diese sind im Vergleich zum Vorjahr sprunghaft um 80,5% auf 2,22 Mio. EUR (VJ: 1,23 Mio. EUR) angestiegen. Daneben hat ein relativ solider Verlauf im Bereich 'Umsatzerlöse aus Lizenzen und Betrieb' mit erwirtschafteten Erlösen in Höhe von 4,67 Mio. EUR (VJ: 4,82 Mio. EUR) ebenfalls den Umsatzanstieg begünstigt. Darüber hinaus waren die erneut angewachsenen wiederkehrenden Erlöse ein wichtiger Umsatztreiber, die jedes Jahr den Umsatzsockel weiter ansteigen lassen. So erhöhte sich der Anteil der wiederkehrenden Umsatzerlöse weiter auf 6,91 Mio. EUR (VJ: 5,80 Mio. EUR) bzw. auf 94,3% (VJ: 86,5%).



Die sehr positive Umsatzentwicklung schlug sich überproportional auf die Ergebnisentwicklung nieder. So konnte das EBIT im Vergleich zum Vorjahr um 24,1% auf 2,94 Mio. EUR (VJ: 2,37 Mio. EUR) deutlich zulegen. Dieser deutliche Zuwachs wurde auch von einem deutlichen Anstieg der sonstigen betrieblichen Erträge um rund 0,28 Mio. EUR auf 0,41 Mio. EUR (VJ: 0,13 Mio. EUR) beflügelt. Zudem wurde die positive Ertragsentwicklung durch die relativ schlanke Kostenstruktur und die hohe Kostendisziplin des Unternehmens begünstigt. Bedingt durch die Tatsache, dass die Gesellschaft keine Finanzaufwendungen ausweist, konnte das Nettoergebnis mit einem Zuwachs um 21,8% auf 2,01 Mio. EUR (VJ: 1,65 Mio. EUR) deutlich gesteigert werden.



Rating: Kaufen

Analyst: GBC

Kursziel: 45,50 Euro