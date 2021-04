Takeda schließt den Verkauf seiner japanischen Geschäftseinheit Consumer Health Care an Blackstone ab

Nach der Übertragung der Anteile wird TCHC aus dem Konsolidierungskreis von Takeda 2 ausgeschlossen und firmiert als Alinamin Pharmaceutical Co., Ltd („Alinamin Pharmaceuticals“).

Takeda Pharmaceutical Company Limited (TOKYO:4502) (NYSE:TAK) („Takeda“) gab heute den Abschluss des zuvor angekündigten Verkaufs von Takeda Consumer Healthcare Company Limited („TCHC“) an Oscar A-Co KK bekannt. Oscar A-Co KK ist ein von Fonds der Blackstone Group Inc. und deren verbundenen Unternehmen (zusammen „Blackstone“) kontrolliertes Unternehmen mit einem Gesamtwert von 242,0 Milliarden JPY 1 . Diese Veräußerungsvereinbarung wurde erstmals im August 2020 bekannt gegeben .

Das veräußerte Portfolio umfasste eine Vielzahl von rezeptfreien Medikamenten und Gesundheitsprodukten, die im Geschäftsjahr 2019 einen Gesamtumsatz von über 60,0 Mrd. JPY erzielten. Zu den starken regionalen Marken von TCHC gehörten Alinamin, das meistverkaufte Produkt des Unternehmens und Japans erstes Vitamin-B1-Präparat, sowie Benza, ein Erkältungsmittel. Takeda ist zuversichtlich, dass Alinamin Pharmaceuticals unter Blackstone gut positioniert sein wird, um in den kommenden Jahren weiter zu wachsen und sein Produktangebot auszubauen, um die sich entwickelnden Bedürfnisse der Verbraucher zu erfüllen.

Takeda beabsichtigt, den Erlös aus dem Verkauf zu verwenden, um die Verschuldung zu reduzieren und den Schuldenabbau in Richtung des Ziels von 2x Nettoverschuldung/bereinigtem EBITDA im Zeitraum von FY2021 – FY2023 zu beschleunigen.

Takeda hat seine Veräußerungsstrategie weiter vorangetrieben und sein Ziel von 10 Mrd. USD für die Veräußerung von nicht zum Kerngeschäft gehörenden Vermögenswerten überschritten. Takeda hat seit Januar 2019 12 Transaktionen mit einem Gesamtwert von bis zu ca. 12,9 Mrd. USD bekannt gegeben.

Der Verkaufspreis wird derzeit auf etwa 230,0 Mrd. JPY geschätzt, vorbehaltlich bestimmter Anpassungen, einschließlich der Nettoverschuldung und des Betriebskapitals von TCHC und Takeda Healthcare Products Company Limited zum 31. März 2021. Mit dem Abschluss der Übertragung von Anteilen wird ein Gewinn vor Steuern in Höhe von ca. 140,0 Mrd. JPY aus dem Verkauf von Anteilen einer Tochtergesellschaft verbucht, und Takeda erwartet, dass der den Eigentümern des Unternehmens zuzurechnende ausgewiesene Nettogewinn in dem am 31. März 2021 endenden Geschäftsjahr (GJ2020) um etwa denselben Betrag steigen wird. Da sich der Gewinn aus dem Verkauf von Anteilen an der Tochtergesellschaft auf die Veräußerung eines Nicht-Kerngeschäfts bezieht, wird es keine Auswirkungen auf das Kernbetriebsergebnis oder den Kernnettogewinn geben.