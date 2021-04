Berlin/London, (ots) - -Das Ziel: 2,5 Milliarden Euro in Glasfaseranschlüsse zu

investieren



Die DNS:NET setzt als mittelständisch inhabergeführtes Unternehmen seit jeher

auf starke Partner. In den kommenden Jahren plant die DNS:NET Gruppe über 2,5

Mrd. Euro in den Eigenausbau zu investieren und 1 Million Glasfaseranschlüsse zu

realisieren. Die 3i Infrastructure plc ("3i Infrastructure") investiert nun als

Beteiligungsgesellschaft einen dreistelligen Millionenbetrag in die

Unternehmensgruppe, um das künftige Wachstum zu unterstützen. Sie löst dabei den

bisherigen Investor, die Deutsche Beteiligungs AG und den von ihr verwalteten

Fonds DBAG ECF, ab.



Der Ausbau der regionalen Glasfaserinfrastrukturen und des eigenen DNS:NET

Glasfaserringes durch mehrere deutsche Bundesländer hat eine lange Tradition.

Schon seit 2007 engagiert sich die DNS:NET als einer der großen alternativen

Telekommunikationsanbieter für eine zukunftsfähige Infrastruktur in Deutschland

auf Glasfaserbasis. Dies geschieht im großen Umfang über den

eigenwirtschaftlichen Ausbau.







uns über die aktuelle Unterzeichnung des Vertrages mit 3i Infrastructure. Mit

der 3i Infrastructure haben wir den besten Partner gefunden, um zusätzliche

Mittel für das künftige Wachstum unseres Unternehmens bereitzustellen und damit

unseren FTTH-Rollout zu beschleunigen. Mit dieser massiven Investition in die

Glasfaserinfrastruktur bringen wir das Internet in Gigabit-Geschwindigkeit zu

den Menschen, beginnend in Berlin/Brandenburg, Sachsen-Anhalt und darüber

hinaus."



Deutschland hinkt bei der FTTH-Einführung hinter den meisten europäischen

Ländern hinterher, mit nur 14 Prozent Abdeckung heute im Vergleich zum

europäischen Durchschnitt von 33 Prozent. Die wenigsten Haushalte verfügen

aktuell über einen echten Glasfaseranschluss. Dabei ist klar, dass nur Glasfaser

- also eine Datenübertragung mit Lichtgeschwindigkeit - den zukünftigen

Anforderungen an die Performance genügt. Daher ist auch das Ziel der Politik,

jedem Haushalt in Deutschland einen Glasfaseranschluss zur Verfügung zu stellen.

DNS:NET setzt das aktiv um, investiert in unterversorgte Regionen, baut und

betreibt eigene Glasfasernetze bis in die Häuser der Kunden und liefert dort

echte Gigabit-Anschlüsse.



DNS:NET setzt auf Wachstum in allen Geschäftsbereichen



DNS:NET sorgt dafür, dass Gemeinden, Städte und ländliche Regionen von zuvor

unterversorgten Standorten zu attraktiven Gigabitregionen werden. Darum kümmern Seite 2 ► Seite 1 von 2



