Beteiligungsportfolio von FinLab zeigt sich stabil - Kernbeteiligung Heliad treibt Neubewertungsrücklage und Kursziel



FinLab hat jüngst den Geschäftsbericht für das Jahr 2020 veröffentlicht und durch hohe Buchwertgewinne (Neubewertungsrücklage) infolge einer erfreulichen Entwicklung der Kernbeteiligung Heliad u.E. ihre attraktive Positionierung in der 'Corona-Krise' verdeutlicht.



[Tabelle]



Die Erträge aus Beteiligungen waren u.a. aufgrund niedrigerer Gewinnausschüttungen und Dividenden um -25,3% yoy auf 2,0 Mio. Euro rückläufig. Zudem ergab sich aus einem stark geminderten Finanzergebnis von 6,0 Mio. Euro (Vorjahr: 38,1 Mio. Euro) ein Rückgang beim Jahresüberschuss um 84,6% yoy, weshalb aus dem eigenen FinTech-Portfolio in 2020 lediglich ein geringfügiger NAV-Anstieg resultiert.



Die börsennotierte Kernbeteiligung Heliad Equity Partners entwickelte sich in 2020 mit einem Kursplus von +109,9% hingegen außerordentlich stark. Sie wird über die FVOCIMethode (Fair Value Through Other Comprehensive Income) bewertet, sodass sich der Kursanstieg in einer um 19,8 Mio. Euro (Vorjahr: -2,9 Mio. Euro) erhöhten Neubewertungsrücklage niederschlägt. Zum Großteil resultiert dies wiederum aus der operativ starken Performance des Online-Brokers flatexDEGIRO, an dem Heliad 5,3% und FinLab somit indirekt 2,4% der Aktien hält. Nach dem Rekordjahr 2020 mit 75 Mio. abgewickelten Transaktionen (+140% yoy) und einer auf 1,25 Mio. (+57% yoy) angestiegenen Kundenbasis profitierte das Unternehmen zuletzt von den massiv gestiegenen Handelsaktivitäten. Auf Grundlage von 11,4 Mio. ausgeführten Transaktionen und 130.000 Neukunden im Januar avisiert das Management bis Ende 2021 ein Wachstum der Kundenbasis auf insgesamt 1,8 bis 2,0 Mio. Durch die Fortsetzung des Aktienkursanstiegs (+24,4% YTD) erhöht sich der Heliad-Potenzialwert in unserem Bewertungsmodell auf 69,4 Mio. Euro (zuvor: 44,3 Mio. Euro).



Rating: Kaufen

Analyst:

Kursziel: 29,50 Euro