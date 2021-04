DEUTSCHE BANK stuft BMW auf 'Buy'

Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK

Analyst: Tim Rokossa

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: neutral

Kursziel neu: 105

Kursziel alt: 90

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat BMW nach einer Investorenveranstaltung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 90 auf 105 Euro angehoben. In China und Korea sei die Nachfrage stark, in Europa und den USA eher gemischt, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Management habe versichert, die Preise blieben auf allen Märkten gut, was unter anderem an geringen Lagerbeständen und höheren Gebrauchtwagenpreisen liege. Halbleiter seien zwar Mangelware, die Produktion habe deswegen bislang aber noch nicht ausgesetzt werden müssen./bek/agVeröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2021 / 05:01 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.