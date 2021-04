Seite 2 ► Seite 1 von 2

Düsseldorf (ots) -- PwC-Studie: Corona-Pandemie beschleunigt multi-komplexe Herausforderungen- Priorität deutscher Unternehmen liegt noch stärker auf der Digitalisierung- Die digitale Fabrik nimmt Formen an / Technologie-Budgets steigen weltweit imSchnitt um 4%Das kommende halbe Jahr der Corona-Pandemie wird für Unternehmen derindustriellen Fertigung weiterhin eine große Belastungsprobe darstellen. Denneine Vielzahl von Herausforderungen sind mit COVID-19 verknüpft: dieAufrechterhaltung des eigenen Geschäfts, die Gesundheit der Mitarbeiter, dieSicherung von Arbeitsplätzen, zugleich die digitale Transformation vonProduktion, Erzeugnissen, Services bis hin zum Vertrieb und nicht zuletzt dieEinführung und Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen. Dies geht aus deraktuellen Studie "Die Zukunft der Fertigung neu denken" der Wirtschaftsprüfungs-und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) hervor, die auf einerBefragung von über 580 Entscheidern von Industrieunternehmen in China, Japan,den USA, Großbritannien und Deutschland basiert. Deutlich wird: Die hoheKomplexität der Lieferketten und die globalen Verflechtungen der starkexportorientierten Industrieunternehmen korrespondieren mit einer hohenBandbreite von Herausforderungen für die Organisation entlang der gesamtenWertschöpfungskette und entsprechenden Maßnahmen zur Krisenbewältigung.Deutschland: Digitalisierung im FokusIn den kommenden ein bis zwei Jahren werden sich mit einer erfolgreichenBekämpfung des Virus auch die Akzente der Entscheider wieder leicht verschieben:während die Maßnahmen rund um den Gesundheitsschutz der Mitarbeitererwartungsgemäß wieder abflauen, gewinnt die Digitalisierung weiter stark anBedeutung. Im globalen Vergleich fällt auf, dass gerade in Deutschland mehrAugenmerk auf die Digitalisierung gelegt werden wird als in anderen Ländern.Während z.B. in China lediglich ein Drittel der Entscheider das Thema"Digitalisierung von Produkten und Dienstleistungen" als große Herausforderungder kommenden 6 Monate sieht, liegt der Anteil in Deutschland bei fast derHälfte der Befragten. "Natürlich wird das Business auch in China einenSchwerpunkt der kommenden Jahre auf die Digitalisierung legen", bemerkt Dr.Klaus-Peter Gushurst, Leiter des Bereichs Industries & Innovation bei PwC."Unsere Ergebnisse deuten allerdings darauf hin, dass sie in Deutschland einehöhere Relevanz besitzt. Dies könnte auch als Indiz für den vielzitiertenNachholbedarf der deutschen Industrie gewertet werden, aber ebenso den Anspruchunterstreichen, auch beim Thema digitale Fabrik global vorne zu liegen."Industrie rüstet technologisch auf