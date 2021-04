Nippon Express erhält IATA-CEIV Pharma-Zertifizierung für temperaturgesteuerte Anlage in der Nähe des Flughafens Narita Nachrichtenquelle: PR Newswire (dt.) | 01.04.2021, 10:57 | 35 | 0 | 0 01.04.2021, 10:57 | TOKIO, 1. April 2021 /PRNewswire/ -- Nippon Express Co., Ltd. hat mit Wirkung zum 15. März die Zertifizierung der pharmazeutischen Transportqualität von IATA CEIV Pharma (*) für sein temperaturgesteuertes Drehkreuz von Narita („NTCH") und für den Transport zwischen der NTCH-Anlage und dem Flughafen Narita erhalten. Das ist die zweite pharmazeutische Qualitätszertifizierung, die die Einrichtung NTCH erhält. Im März 2020 hatte sie bereits die Zertifizierung für gute Vertriebspraxis (Good Distribution Practice, GDP) erhalten. Logo:

https://kyodonewsprwire.jp/img/202103192533-O3-f5kKE6j5 Foto 1: Sortierbereich in der Anlage

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202103192533/_prw_PI1fl_xe3Objon.jpg Foto 2: Eingangsbereich zur NTCH-Anlage

https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M103866/202103192533/_prw_PI2fl_5zLgg8BA.jpg Hinweis: (*) CEIV Pharma (Kompetenzzentrum für unabhängige Validatoren in der Pharmalogistik): Ein Qualitätszertifizierungsprogramm der International Air Transport Association (IATA), mit dem hohe Standards für den Luftverkehr von Arzneimitteln festgelegt werden, die verschiedene gute Vertriebspraktiken (GDP) umfassen. Diese wurden von Ländern auf der ganzen Welt für Arzneimittel festgelegt. Im Oktober 2019 hatte Nippon Express eine Zertifizierung als Mitglied der von der Narita International Airport Corporation (NIAC) gehosteten Community beantragt, und hat nun mit Unterstützung von NIAC die Zertifizierung als Spediteur in dieser Community erhalten. Der „Nippon Express Group Business Plan 2023 – Dynamisches Wachstum" betrachtet die Pharmaindustrie als vorrangige Branche. In diesem Geschäftsjahr hat Nippon Express den Bau von vier GDP-konformen speziellen Lagerhallen für pharmazeutische Produkte in Japan (Ostjapan, Westjapan, Kyushu und Toyama) abgeschlossen, die begonnen haben, Dienstleistungen für Kunden bereitzustellen. Das Unternehmen versucht, auch im Ausland die GDP-Zertifizierung zu erhalten und seine Geschäftsinfrastruktur zu stärken. Die NTCH-Anlage ist ein wichtiger Knotenpunkt, der Japan mit dem Rest der Welt verbindet, und diese Zertifizierung, die GDP-Standards aus Ländern auf der ganzen Welt enthält, wird es ermöglichen, über den gesamten Prozess hinweg sicherere und qualitativ hochwertigere pharmazeutische Transportdienste anzubieten. Website von Nippon Express: http://www.nipponexpress.com/ Offizielle LinkedIn-Seite: NIPPON EXPRESS GROUP

