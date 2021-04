MTIP hat es wieder geschafft - First Closing des Fonds II mit Fokus auf innovative Healthtech Unternehmen erreicht (FOTO)

Basel (ots) - Der von MTIP AG lancierte Fonds II hat Ende März 2021 das First

Closing mit rund EUR 130 Mio. erfolgreich vollzogen. Der Growth Capital Fund ist

mit seiner einmaligen Investmentstrategie auf dem besten Weg, um die angestrebte

Fondsgrösse von EUR 200 Mio. zu erreichen.



Mit MTIP FUND II, SCSp baut das Unternehmen auf der Investmentstrategie seines

erfolgsgekrönten ersten Fonds auf und investiert in ausgewählte, innovative

Healthtech Unternehmen, die sich bereits in der Wachstumsphase befinden. Mit

einem Zielvolumen von EUR 200 Mio. investiert der Fonds in Unternehmen aus den

Bereichen Digital Health und der digital vernetzten Medizintechnik, die primär

in Europa ansässig sind und differenzierte Lösungen für ein sich rasant

entwickelndes Gesundheitswesen anbieten.







EUR 130 Mio. Das Kapital wurde von verschiedenen Investorenkategorien

bereitgestellt, darunter hauptsächlich institutionelle Anleger, Pensionsfonds,

Family Offices, Krankenhäuser sowie Stiftungen. MTIP ist stolz darauf, mit dem

Europäischen Investitionsfonds (EIF) als Ankerinvestor zusammenzuarbeiten. EIF's

Chief Executive, Alain Godard, kommentiert: "Die Fondsstrategie von MTIP passt

zum Ziel des EIF, das Wachstumssegment des europäischen

Venture-Capital-Ökosystems zu finanzieren. Dieses ist weitgehend

unterfinanziert, und zudem bei größeren Investitionen sehr von außereuropäischen

Investoren abhängig. Der EIF freut sich, MTIP zu unterstützen und zwei große

Lücken auf dem europäischen Markt mit dieser Partnerschaft zu adressieren -

digitale Gesundheit und Wachstumskapital."



"Dieses Closing ist ein enorm wichtiger Meilenstein unserer

Unternehmensgeschichte, und wir freuen uns, dass unsere Erwartungen übertroffen

wurden. Unser Fonds II hat bereits drei herausragende Investitionen mit Oviva,

Trialbee und Koa Health in sein Portfolio aufgenommen, weitere werden folgen.

Dies schafft ein starkes Momentum für den Final Close", betont Dr. Christoph

Kausch, Managing Partner von MTIP. Der Fonds besitzt einen einzigartigen Zugang

zu Investitionsmöglichkeiten, der durch das Netzwerk des Unternehmens, seine

führende Rolle in Europa und die Stärke seiner Strategie getragen wird.



Über MTIP



MTIP ist ein wachsender paneuropäischer Healthtech-Wachstumsinvestor mit Sitz in

Basel, Schweiz. Wir investieren in Unternehmen der digitalen Gesundheit und der

digital vernetzten Medizintechnik, deren Angebote einen klaren

gesundheitsbezogenen und wirtschaftlichen Nutzen bieten. Unser Investmentteam,

das über umfassende Private-Equity-Kenntnissen verfügt, arbeitet aktiv mit

unseren Portfoliounternehmen zusammen, um deren Wachstum zu fördern. MTIP setzt

das Kapital effizient ein, um Werte freizusetzen und attraktive Renditen für

unsere Investoren zu erzielen.



Besuchen Sie http://www.mtip.ch für weitere Informationen



Pressekontakt:



Christoph Kausch, Managing Partner von MTIP

E-Mail: mailto:Christoph.kausch@mtip.ch



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/124579/4879380

OTS: MTIP AG





Der zweite Fonds von MTIP erreichte ein starkes First Closing mit einem VolumenEUR 130 Mio. Das Kapital wurde von verschiedenen Investorenkategorienbereitgestellt, darunter hauptsächlich institutionelle Anleger, Pensionsfonds,Family Offices, Krankenhäuser sowie Stiftungen. MTIP ist stolz darauf, mit demEuropäischen Investitionsfonds (EIF) als Ankerinvestor zusammenzuarbeiten. EIF'sChief Executive, Alain Godard, kommentiert: "Die Fondsstrategie von MTIP passtzum Ziel des EIF, das Wachstumssegment des europäischenVenture-Capital-Ökosystems zu finanzieren. Dieses ist weitgehendunterfinanziert, und zudem bei größeren Investitionen sehr von außereuropäischenInvestoren abhängig. Der EIF freut sich, MTIP zu unterstützen und zwei großeLücken auf dem europäischen Markt mit dieser Partnerschaft zu adressieren -digitale Gesundheit und Wachstumskapital.""Dieses Closing ist ein enorm wichtiger Meilenstein unsererUnternehmensgeschichte, und wir freuen uns, dass unsere Erwartungen übertroffenwurden. Unser Fonds II hat bereits drei herausragende Investitionen mit Oviva,Trialbee und Koa Health in sein Portfolio aufgenommen, weitere werden folgen.Dies schafft ein starkes Momentum für den Final Close", betont Dr. ChristophKausch, Managing Partner von MTIP. Der Fonds besitzt einen einzigartigen Zugangzu Investitionsmöglichkeiten, der durch das Netzwerk des Unternehmens, seineführende Rolle in Europa und die Stärke seiner Strategie getragen wird.Über MTIPMTIP ist ein wachsender paneuropäischer Healthtech-Wachstumsinvestor mit Sitz inBasel, Schweiz. Wir investieren in Unternehmen der digitalen Gesundheit und derdigital vernetzten Medizintechnik, deren Angebote einen klarengesundheitsbezogenen und wirtschaftlichen Nutzen bieten. Unser Investmentteam,das über umfassende Private-Equity-Kenntnissen verfügt, arbeitet aktiv mitunseren Portfoliounternehmen zusammen, um deren Wachstum zu fördern. MTIP setztdas Kapital effizient ein, um Werte freizusetzen und attraktive Renditen fürunsere Investoren zu erzielen.Besuchen Sie http://www.mtip.ch für weitere InformationenPressekontakt:Christoph Kausch, Managing Partner von MTIPE-Mail: mailto:Christoph.kausch@mtip.chWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/124579/4879380OTS: MTIP AG