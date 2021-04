Berlin (ots) - Trade Republic, Deutschlands erster mobiler und provisionsfreier

Broker, goes TV. Die Botschaft der von der Kreativ-Agentur Heimat entwickelten

Spots für das Berliner FinTech: Geldanlage ist nicht länger nur etwas für

Finanzexperten. Mit Trade Republic kann jeder sein Geld investieren. Oder kurz

gesagt: "Open for Everyone".



"Jeder soll die Chance haben, einfach, verständlich und kostenlos am

Kapitalmarkt zu sparen, investieren oder zu handeln. Das ist die Vision der

Trade Republic. Mit Heimat haben wir es geschafft, dies für das Massenmedium TV

auf den Punkt zu inszenieren", sagt Sara Fee Kirschhausen, CMO bei Trade

Republic.







Presenter von sieben Sekunden, die sich dem wichtigen Thema Geldanlage und

Investieren auf eine neue Weise nähern. Ganz beiläufig erklären Menschen, von

denen man es im ersten Moment möglicherweise nicht erwarten würde, mit einer

gehörigen Portion Authentizität und Skurrilität Finanzbegriffe wie ETF,

Diversifikation oder Dividende. Die Message im Kern: "Wenn ich das kann, kannst

du das auch."



"Trade Republic macht investieren einfach. Unsere Kommunikation ist einfach.

Mehr braucht es nicht" sagt Matthias Storath, CCO von Heimat. "Wir wollten das

Thema Geld nicht akademisch angehen. Sondern anders sein als die Kategorie es

vorgibt. In dieser Hinsicht sind Heimat und Trade Republic echte Brüder im

Geiste."



Verantwortlich bei Trade Republic war Sara Fee Kirschhausen, CMO. Bei Heimat

wurde die Kampagne hauptverantwortlich von Fabian Frauenderka, Creative Director

Text sowie Judith Schenk, Management Supervisor und Stephanie Schmitz, Senior

Beratung betreut. Die Regie führte Nico Beyer. Die Produktion lag in den Händen

von Bakery Films.



Seit mehr als zwei Jahren ermöglicht Trade Republic jedermann am Kapitalmarkt zu

sparen, zu investieren und zu handeln. Viele Menschen werden dabei durch dieses

mobile und provisionsfreie Angebot zum ersten Mal am Kapitalmarkt aktiv. Dafür

stehen ihnen in der intuitiven App rund 8.500 Aktien, 40.000 Derivate und 4.000

Aktien und ETFs für Sparpläne zu Verfügung. Im Bereich der beliebten Sparpläne

ist das Unternehmen inzwischen der größte Anbieter in Deutschland. Dass das

FinTech nun auf TV-Werbung setzt, zeigt einmal mehr, dass der Vermögensaufbau

durch die Anlage in Wertpapiere inzwischen in der Mitte der Gesellschaft

angekommen ist.



