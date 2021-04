NanoRepro AG: Hochqualitative Corona-Schnelltests treiben Umsatzwachstum

- NanoRepro-Antigen-Schnelltests nun auch durch Biomex erfolgreich evaluiert

- Hohes Umsatzvolumen bereits fakturiert

- Umsatzprognose für 2021 in einer Bandbreite zwischen 250 und 400 Mio. EUR



Marburg, 1. April 2021. Der Heidelberger Spezialisten für Diagnoseprodukte "Biomex" hat die Wirksamkeit und damit die hohe Qualität des Corona-Antigen-Schnelltest "NanoRepro SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest (Viromed) Vorderer Nasenabstrich" für Endkunden bestätigt. Vor knapp drei Wochen hatte die NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109, Symbol: NN6) bereits die Sonderzulassung des Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) für ihren Test erhalten.

Stefan Pieh, CFO der NanoRepro AG: "Wir sehen unsere tägliche Arbeit und die Qualität unserer Produkte mit der Evaluierung unseres NanoRepro-Antigen-Schnelltests durch die renommierte Biomex GmbH erneut bestätigt."

Während die bisherigen B2B-Corona-Antigen-Schnelltests, die bereits im September 2020 zugelassen wurden, nur an medizinisches Fachpersonal abgegeben werden dürfen, können die Endkundentests von jedermann genutzt werden.

Während die NanoRepro AG weiterhin einen B2B-Test zur Abgabe unter anderem an Ärzte, Apotheken, große Unternehmen, Testzentren oder den medizinischen Großhandel anbietet, hat das Unternehmen für den Endkundentest "Vorderer Nasenabstrich" eine exklusive Partnerschaft mit der auf Gesundheits- und Medizinprodukte spezialisierten Viromed GmbH abgeschlossen, die unter anderem als offizieller Lieferant des Deutschen Bundestages auftritt.

Lisa Jüngst, CEO des Unternehmens: "Wir schätzen Viromed als Vertriebspartner sehr und freuen uns über eine hervorragende Zusammenarbeit. Im Rahmen der Partnerschaft, für die nach Zulassung des Endkundentests durch das BfArM der Startschuss fiel, hat NanoRepro seither bereits Bestellungen in einem Umsatzvolumen von mehr als 50 Millionen Euro erhalten, die in Kürze bereits ausgeliefert sein werden. Damit wird der von NanoRepro in diesem Jahr fakturierte Gesamtumsatz in Kürze bereits bei etwa 70 Millionen Euro liegen."