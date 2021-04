DZ BANK belässt BMW auf 'Kaufen'

Analysierendes Institut: DZ BANK

Analyst: Michael Punzet

Analysiertes Unternehmen: BMW

Aktieneinstufung neu: gut

Aktieneinstufung alt: gut

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für BMW von 90 auf 108 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. In den kommenden Quartalen sollte der Autohersteller von der Fokussierung auf das Premium-Segment und der Positionierung bei E-Mobilität profitieren, schrieb Analyst Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Wegen der Prognose für 2021 hat der Analyst seine Schätzungen erhöht./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2021 / 09:28 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2021 / 09:42 / MEZHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.