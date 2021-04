Kauf einer H2-Tankstelle für Quebec in Kanada. Auftraggeber ein alter Bekannter: HTEC

“We are delighted ..o be chosen by HTEC as preferred supplier for its hydrogen fueling solution and to receive this second purchase for a H2Station fueling station. We see HTEC as an important partner in Canada who has. a long history, and wea.lth of experience in building, owning and operating hydrogen fueling stations. We look forward to supporting HTEC with the continued deployment of the hydrogen fueling coverage and helping the transition towards zero emission transport in Canada,“ sagt Eddy Nupoort, Director of Sales and Business Development in North America für Nel Hydrogen Inc.

Die Tankstelle soll im Q2/2022 operativ sein. Auch wenn über das Volumen des Auftrags keine Einzelheiten veröffentlicht werden, so sollte sich das Volumen doch im siebenstelligen EUR-Bereich bewegen.

“This project will build on our existing collaboration between HTEC and Nel, by expanding the HTEC network of hydrogen fueling stations in Canada and Quebec. Adding an additional station in Quebec solidifies HTEC’s position as the leading provider of hydrogen fueling solutions in the country. We are pleased to have signed this contract with Nel. These robust and state-of-the-art hydrogen stations allows us to refuel hydrogen vehicles in under five minutes in a safe, fast, and reliable way. Nel has extensive experience within hydrogen fueling technologies, and we are looking forward to proceed with our collaboration, as we build our hydrogen refueling station network in support of the Canadian hydrogen efforts” erläutert Patric Ouellette, VP Infrastructure bei HTEC.