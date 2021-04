Es kommt zusammen, was Sinn ergibt - REPUBLIC nimmt Geschäft auf

Berlin (ots) -



- Joint-Venture zur Werbevermarktung von F.A.Z. und SZ startet

- REPUBLIC steht für Media mit Sinn

- Crossmedialer Qualitätsvermarkter der zwei wichtigsten Tageszeitungen in

Deutschland



Heute fällt der offizielle Startschuss für REPUBLIC, ein

Gemeinschaftsunternehmen von Frankfurter Allgemeine und der Süddeutschen

Zeitung. Ab sofort wird das überregionale Werbeinventar der beiden größten

Qualitätstageszeitungsmarken gemeinsam vermarktet. Der Anspruch: REPUBLIC wird

der wichtigste Vermarkter von täglichen Premiummedien und -zielgruppen in

Deutschland. Der Name ist Programm: "res publica", die öffentlichen

Angelegenheiten also, bestimmen als relevante Themen in der Frankfurter

Allgemeine und Süddeutscher Zeitung den gesellschaftlichen Diskurs maßgeblich

mit. Sie definieren den publizistischen Anspruch der Einzelmarken und ihre

Relevanz bei gehobenen Zielgruppen.







kraftvoller Werbevermarkter. Dank des exzellenten Journalismus erreichen

Frankfurter Allgemeine und Süddeutsche Zeitung über ihre gedruckten Ausgaben,

Magazine und die digitalen Angebote heute so viele Menschen wie nie zuvor,

darunter die Meinungsbildner und Gestalter in unserer Gesellschaft. Die von

REPUBLIC vermarkteten Medien erreichen 75 Prozent der absoluten Spitze von

Politik, Wirtschaft und Verwaltung in Deutschland** und 54 Prozent aller

Entscheider*** - je spitzer die Zielgruppe desto höher die Reichweite der beiden

Medienmarken. Gleichzeitig ist die Überschneidung in der Leserschaft der beiden

Einzelmarken gering. Als crossmedialer Qualitätsvermarkter bietet REPUBLIC

wirksame Lösungen in sinnstiftenden Medien. Mit der Sicherheit für

Werbungtreibende ihre Marken in glaubwürdigen Umfeldern zu inszenieren.



REPUBLIC steht für Media mit Sinn: Im Mittelpunkt der Arbeit des REPUBLIC-Teams

aus kompetenten Expertinnen und Experten steht jede Kundin und jeder Kunde. Der

Anspruch lautet: Mit hervorragenden Markt- und Portfoliokenntnissen die

individuellen Bedürfnisse der Kundinnen und Kunden zu verstehen und die beste,

wirksamste Lösung in den beiden Medienmarken zu entwickeln.



Gleichberechtige Geschäftsführer sind Jürgen Maukner und Ingo Müller, sie

verantworten gemeinsam Sales sowie Finance & Operations. Jürgen Maukner

verantwortet zusätzlich Rubriken sowie Data & Business Analytics, Ingo Müller

verantwortet Solutions, Brands & Products sowie Digital. Die Leitungsfunktionen

sind zum Marktstart wie folgt besetzt: Lars Monschau, bisher bei der F.A.Z.,

leitet den Bereich Finance & Operations. Den nationalen Sales leitet Jens Seite 2 ► Seite 1 von 2



