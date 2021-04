DEUTSCHE BANK belässt CANCOM auf 'Buy'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat das Ziel für Cancom nach Zahlen von 54 Euro auf 58 Euro erhöht und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die endgültigen Zahlen des IT-Dienstleisters seien überzeugend ausgefallen, schrieb Analyst Lars Vom-Cleff in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Ausblick werde vom starken Auftragsbestand untermauert./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2021 / 06:16 / GMT