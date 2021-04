DEUTSCHE BANK belässt HENKEL VORZUEGE auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Henkel nach Eckdaten für das erste Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen des Chemieunternehmens seien positiv gewesen, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Bereich der Klebstoffe sei Entwicklung sehr positiv gewesen./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2021 / 06:16 / GMT