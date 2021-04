DEUTSCHE BANK belässt SANOFI auf 'Sell'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Sanofi auf "Sell" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Bei einem Austausch mit dem Finanzvorstand habe sich gezeigt, dass die Geschäftsentwicklung im Plan liegen, schrieb Analyst Emmanuel Papadakis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./mf/bekVeröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2021 / 06:16 / GMT