Arm im Alter? - 68 Prozent der jungen Frauen fürchten Altersarmut

München (ots) -- Studie der GfK belegt: Gerade junge Frauen fürchten Altersarmut - dieCorona-Krise verstärkt diese Sorgen- Rund die Hälfte der 18- bis 32-jährigen Frauen sorgt noch nicht fürs Alter vor- Die Mehrheit findet ihre Generation unzureichend von der Politik beachtet undfordert konkrete Lösungen- Fast zwei Drittel der jungen Frauen werden daher die Rentenpolitik derParteien in ihre Entscheidung bei der anstehenden Bundestagswahl einbeziehenGerade die heutige Generation junger Erwachsener ist im Hinblick auf Altersarmutgefährdet. Denn die Schere zwischen Jung und Alt öffnet sich stetig weiter:Immer weniger junge Menschen müssen für immer mehr ältere sorgen. Mit derstaatlichen Rente allein wird der gewohnte Lebensstandard im Alter nicht zuhalten sein. Laut einer repräsentativen GfK-Studie im Auftrag der GeneraliDeutschland unter 18- bis 32-Jährigen bereitet das Thema daher zwei von dreijungen Menschen Bauchschmerzen: Sie machen sich Sorgen um ihre Zukunft - nichtzuletzt auch wegen der aktuellen Corona-Pandemie. Giovanni Liverani,Vorstandsvorsitzender der Generali Deutschland AG, betonte deshalb bei derVorstellung der aktuellen GfK-Studie, dass es von hoher gesellschaftlicherBedeutung sei, den jungen Menschen so früh wie möglich die Wichtigkeit deskomplexen Themas Altersvorsorge näherzubringen und sie zu informieren, zuberaten und ihnen auch Lösungen anzubieten.VOR ALLEM FRAUEN VERMISSEN BEIM THEMA ALTERSVORSORGE PASSENDE INFORMATIONENInsbesondere jungen Frauen macht der Gedanke zu schaffen, im Alter arm zu sein(68,3 Prozent). Sie fühlen sich grundsätzlich zum Thema Altersvorsorge schlechtinformiert (68,2 Prozent) - noch schlechter als ihre männlichen Altersgenossen,wie eine zeitgleich erhobene empirische Studie des Deutschen Instituts fürVermögensbildung und Alterssicherung (DIVA) in Marburg ergab. Zudem können sienicht klar erkennen, welche Maßnahmen diesbezüglich die besten für siepersönlich sind (28,4 Prozent). Außerdem sind es häufig Frauen, die den Spagatzwischen Familie und Job machen und dabei oft ihre Erwerbstätigkeit unterbrechenbzw. reduzieren müssen. Mütter sind besonders gefährdet, in die Altersarmutabzurutschen. Trotz aller Gleichheitsdiskussionen unterbrechen sie dochweiterhin viel häufiger als Männer ihre Erwerbsarbeit zugunsten derKindererziehung. Und auch wenn sie später wieder in den Beruf einsteigen,entscheiden sie sich häufig nur für einen Teilzeitjob.FÜR ELTERN UND KINDER SORGEN - UND DABEI SELBST AUF DER STRECKE BLEIBENFrauen trifft der Generationenvertrag häufig gleich doppelt: Sie zahlen zumeinen in die Rentenkasse ein, obwohl das Rentenniveau stetig sinkt. Und sie