Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Blackrock-Chef: C(R)ASH is KING! Der CIO von Blackrock sagt in mehreren Interviews, dass sein Unternehmen so viel Cash besitzt, wie seit Jahren nicht. Was bedeutet das für den Markt und was sind seine Gründe.