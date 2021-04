Immer mehr Warnlampen leuchten an den Finanzmärkten auf

Kann das im zweiten Quartal 2021 so weitergehen? Immerhin legt US-Präsident Joe Biden jetzt mit seinem „American Jobs Act“ sogar noch ein Infrastruktur-Programm im Volumen von 4 Bio. US-Dollar obendrauf. Das wird der US-Konjunktur zweifelsfrei einen zusätzlichen Boost geben.

Der DAX verabschiedet sich mit einem neuen Allzeithoch von über 15.000 Punkten aus dem ersten Quartal 2021. Damit hat der deutsche Leitindex allein in den ersten drei Monaten des Jahres fast 10 Prozent zugelegt. Die Börsen in den USA sind sogar noch besser gelaufen.

Zinsen klettern munter weiter

Das große Aber bleiben jedoch die Zinsen. Die klettern ebenfalls munter weiter. Die Renditen in den USA laufen bereits zügig auf die Marke von 2 Prozent zu. Zwar will Biden das Konjunkturpaket hauptsächlich über die Erhöhung von Unternehmenssteuern finanzieren. Die sollen von 21 Prozent auf 28 Prozent steigen. Ich erwarte aber, dass er das so mit den Republikanern im Kongress nicht wird umsetzen können. Die wollen zwar höhere Staatsausgaben, aber keine höheren Steuern.

Die Finanzierung der zusätzlichen 4 Billionen Dollar wird also über neue Schulden am Finanzmarkt und über Steuererhöhungen umgesetzt. Das Problem: Beides ist kritisch. Die noch schneller wachsenden US-Schulden werden die Zinsen antreiben, die staatlich induzierte Nachfrage wird die Preise (Inflation) antreiben und parallel dazu kommen die Gewinne der Unternehmen über die Steuererhöhung unter Druck. Für die Börse sind das mittelfristig keine guten Vorzeichen.

Die Warnlampen leuchten auf

Darum bin ich fest davon überzeugt, dass es derart korrekturfrei wie in den letzten Monaten auf dem Börsenparkett nicht weitergehen wird. Gerade weil es derzeit nur noch positive Botschaften zu geben scheint, lehrt mich meine Erfahrung zu Vorsicht. Denn die gute Konjunktur ist in den Kursen eingepreist, der Trend läuft schon lange und wird immer steiler. Die Liquidität könnte verknappt werden.

Ich sehe auch klassische Warnlampen. Kleinanleger-Scharen, die wie jetzt wieder auf einen rasenden Börsenzug aufspringen, sind oft die letzten, die an den Markt kommen. Neue intransparente Vehikel (diesmal SPACS, milliardenschwere Börsenmäntel) waren oft ein Endzeit-Phänomen von Kursrallys. Die jüngste Hedgefonds-Pleite (Archegos Capital) war nur eine Randnotiz an den Märkten. Der Fonds hat sich „verzockt“, war gezwungen Positionen zu verkaufen (Verlust 30 Milliarden Dollar) und zieht Banken (z. B. Credit Suisse) in Mitleidenschaft.

Die Fahnenstange immer höher hinauf

Darum muss ich bei der aktuellen Börsenentwicklung an Tom und Jerry denken. Mir kommt es vor, als wäre Aktien-Tom auf der Flucht vor der Bulldogge Spike und jagt eine Fahnenstange hoch. Die ist zwar längst zu Ende, aber Tom klettert eifrig weiter. Doch irgendwann merkt er, dass er in der Luft hängt ... Ein Rücksetzer von 10% im DAX und Dow ist wahrscheinlich, wäre gesund und eine neue Einstiegsgelegenheit.

Ich wünsche Ihnen angenehme Ostern und bleiben Sie wachsam im zweiten Börsenquartal.

Ihr Stefan Ziermann

Chefredakteur FUCHS-Kapital