SLM Solutions: Heute Kasse machen? Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 01.04.2021, 12:32

SLM Solutions springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. So verzeichnet die Aktie ein Plus von rund neun Prozent. Mit diesem Anstieg kostet ein Anteilsschein nun 19,50 EUR. Übernehmen die Bullen jetzt dauerhaft das Ruder?

Die Technik hat sich mit diesem Anstieg deutlich aufgehellt. Denn SLM Solutions kostet damit so viel wie noch nie in diesem Monat. Schließlich generiert der Wert ein neues 4-Wochen-Hoch. Bei 18,60 EUR lag das bisherige Hoch. Damit ist nun die Frage zu klären, ob sich die Gewitterwolken endgültig verziehen.

Wenn Sie die 200-Tage-Linie betrachten, dürften Sie allen langfristig arbeitenden Investoren gratulieren. Immerhin steht dieser Durchschnitt bei 15,47 EUR, sodass SLM Solutions in Aufwärtstrends verläuft. Damit ist wieder einmal bewiesen, dass die Wahrscheinlichkeit für (stark) steigende Kurse in Aufwärtstrends einfach höher ist als für fallende.



