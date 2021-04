Laumann gegen Ausgangssperren - Duisburgs OB fordert harten Lockdown

DÜSSELDORF/DUISBURG (dpa-AFX) - NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) lehnt trotz der immer lauteren Forderungen nach einem harten Lockdown landesweite Ausgangsbeschränkungen in NRW weiter ab. Die rechtlichen Hürden für solche Maßnahmen lägen "sehr, sehr hoch", sagte der NRW-Minister am Donnerstag im WDR, "wir müssen auch an die Leute denken, die in kleinen Mietswohnungen mit vielen Leuten leben".

Die Ministerpräsidenten Bayerns und Baden-Württembergs, Markus Söder (CSU) und Winfried Kretschmann (Grüne) hatten in einem gemeinsamen Brief an ihre 14 Ministerpräsidenten-Kolleginnen und -Kollegen eine strikte Anti-Corona-Politik mit einer konsequenten Umsetzung der Notbremse in Hotspots, auch mit nächtlichen Ausgangsbeschränkungen gefordert.