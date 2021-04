NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Micron Technology nach Zahlen für die drei Monate per Ende Februar von 130 auf 140 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Chip-Hersteller habe einen starken Ausblick gegeben, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das Verhältnis von Angebot und Nachfrage gestalte sich günstig bei steigenden Preisen und das Unternehmen komme bei der Integration neuer Technologien gut voran. Die Annahmen für das laufende Quartal lägen zudem über den Markterwartungen./bek/ajx

