AffaMed Therapeutics und SIFI kündigen Jointventure zur Bedienung des großchinesischen Marktes an

Das Jointventure wird exklusive Rechte an der IOL-Palette von SIFI besitzen, einschließlich der innovativen Premium-Linien Mini Well, Mini Well Toric und Mini Well Proxa mit IOL-Linsen, die eine erweiterte Schärfentiefe („EDOF", Extended Depth of Focus) bieten. Diese chirurgischen Implantate stellen die fortschrittlichsten Lösungen für die refraktive Chirurgie von Katarakten dar und ermöglichen eine Korrektur von Myopie/Hyperopie, Presbyopie und Astigmatismus, was zu einer brillenlosen, unbehinderten, hochwertigen Sicht in jede Entfernung und bei allen Lichtverhältnissen führt.

Mit einer geschätzten Gesamtprävalenz von mehr als 100 Millionen Fällen gehören Katarakte heutzutage zu den größten Problemen der öffentlichen Gesundheit in China. Zurzeit werden jedoch nur etwa 4 Millionen Kataraktoperationen pro Jahr durchgeführt. Da die Bekanntheit und der Zugang zu effektiven Behandlungsoptionen wie IOLS steigt, wird erwartet, dass die Anzahl der Kataraktoperationen in China um 8 bis 10 % pro Jahr ansteigen wird, was eine der höchsten Wachstumsraten weltweit darstellt. Mit seinem Angebot an innovativen EDOF IOLs, das voraussichtlich zu den fortschrittlichsten und effektivsten Behandlungsoptionen für Kataraktpatienten in China gehören wird, wird das Jointventure zwischen AffaMed und SIFI auf den unterversorgten Premiummarkt auf Patienten abzielen, die sich ein hohes Maß an Unabhängigkeit von Brillen wünschen, während es außerdem auch die hochwertigsten monofokalen IOL-Produkte bereitstellen wird, um den Zugang zu Behandlungen für die breitere Patientenpopulation zu erweitern.