Spahn für schnellen Verimpfung aller Astrazeneca-Dosen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat sich für eine schnellstmögliche Verabreichung des gesamten erwarteten Impfstoffs von Astrazeneca ausgesprochen. "Wenn jetzt 1,7 Millionen Dosen Astrazeneca am Wochenende geliefert werden mitten in der dritten Welle, macht es sehr viel Sinn für den Schutz des Einzelnen und für uns alle, wenn diese 1,7 Millionen Dosen auch schnellstmöglich verimpft werden", sagte Spahn am Donnerstag in Berlin. "Wir sind in der dritten Welle und sollten jeden schützen, den wir schützen können - schnellstmöglich."

Deutschlands oberster Kassenarzt Andreas Gassen hält den Impfstoff "nach wie vor für sicher", wie er sagte. Er persönlich hätte auch als unter 60-Jähriger keine Bedenken, sich damit impfen zu lassen, sagte der Chef der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV). Gassen ist 58. "Die Nebenwirkungen sind selten", sagte er. Nach einer Empfehlung der Ständigen Impfkommission (Stiko) wird Astrazeneca in Deutschland in der Regel nur noch für Menschen ab 60 Jahre eingesetzt. Bei 2,7 Millionen verabreichten Astrazeneca-Dosen waren 31 Verdachtsfälle einer Hirnvenenthrombose gemeldet worden, in neun Fällen tödlich.