Bei der Aareal Bank gibt es eine Veränderung in der Aktionärsstruktur. Ein Investor hat seinen Anteil an der Bank aufgestockt. Dabei handelt es sich um Petrus Advisers. Die Gesellschaft hält nach eigenen Angaben inzwischen 9,8 Prozent an der Aareal Bank.Petrus Advisers will die neue Stärke nutzen, um Veränderungen im Aufsichtsrat durchzusetzen. Man will drei der acht Sitze der Anteilseignervertreter neu besetzen. Offenbar ist ...