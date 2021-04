Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Buy

seit: 01.04.2021

Kursziel: 44 Euro

Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten

Letzte Ratingänderung: 16.02.2021: Hochstufung von Hinzufügen auf Kaufen Analyst: Dr. Karsten von Blumenthal



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578) veröffentlicht. Analyst Dr. Karsten von Blumenthal bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 44,00.

Zusammenfassung:

SFC Energy hat ihren Jahresbericht 2020 veröffentlicht und eine Telefonkonferenz abgehalten. Die endgültigen Zahlen bestätigten die vorläufigen. Für das Jahr 2021 geht SFC von einem Umsatz SFC Energy hat ihren Jahresbericht 2020 veröffentlicht und eine Telefonkonferenz abgehalten. Die endgültigen Zahlen bestätigten die vorläufigen. Für das Jahr 2021 geht SFC von einem Umsatz zwischen EUR61 Mio. und EUR70 Mio. (FBe: EUR66,8 Mio.), einem bereinigten EBITDA zwischen EUR3,5 Mio. und EUR6,0 Mio. (FBe: EUR4,2 Mio.) und einem bereinigten EBIT zwischen EUR-0,9 Mio. und EUR1,6 Mio. aus (FBe: EUR0,4 Mio.). Die Guidance für 2021 passt somit zu unserer Prognose. Der beschleunigte mittelfristige Wachstumsplan von SFC sieht eine organische und anorganische Expansion auf einen Umsatz von bis zu EUR350 Mio. - EUR400 Mio. bis 2025 sowie eine Ausweitung der EBITDA-Marge auf über 15% vor. Der Wachstumsplan basiert auf der äußerst dynamischen Entwicklung der weltweiten Nachfrage nach Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen in stationären Anwendungen. Wir sehen SFC als sehr gut positioniert, um von der globalen Energiewende in Richtung CO2-Netto-Nullemissionen zu profitieren. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und das Kursziel von EUR44.



First Berlin Equity Research has published a research update on SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578). Analyst Dr. Karsten von Blumenthal reiterated his BUY rating and maintained his EUR 44.00 price target.



Abstract:

SFC Energy has published its 2020 annual report and held a conference call. Final figures confirmed preliminaries. For 2021 SFC is guiding towards sales between EUR61m and EUR70m (FBe: EUR66.8m), underlying EBITDA between EUR3.5m and EUR6.0m (FBe: EUR4.2m) and underlying EBIT between EUR-0.9m and EUR1.6m (FBe: EUR0.4m). 2021 guidance is thus in line with our 2021 forecast. SFC's accelerated medium-term growth plan calls for organic and inorganic expansion to sales of up to EUR350m to EUR400m by 2025, as well as a widening of the EBITDA margin to above 15%. The growth plan is based on the extremely dynamic development of global demand for hydrogen and methanol fuel cells in stationary applications. We see SFC as well-positioned to take advantage of the global energy transition towards net zero CO2 emissions. We confirm our Buy rating and the EUR44 price target.

