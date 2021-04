EUROIMMUN bringt SARS-CoV-2-NeutraLISA zur Bestimmung neutralisierender Anti-SARS-CoV-2-Antikörper auf den Markt

EUROIMMUN, a PerkinElmer, Inc. Company, gab heute die Markteinführung des SARS-CoV-2 NeutraLISA bekannt. Es handelt sich um einen Surrogat-Neutralisationstest zum Nachweis neutralisierender Antikörper gegen SARS-CoV-2, den Erreger von COVID-19. Der CE-gekennzeichnete Test reiht sich in das breite EUROIMMUN-Produktportfolio für die COVID-19-Diagnostik ein und ist momentan in über 30 Ländern erhältlich, in denen die CE-Kennzeichnung anerkannt wird.

Bei COVID-19 scheinen insbesondere IgG-Antikörper gegen die Rezeptor-Bindungsdomäne (RBD) innerhalb der S1-Untereinheit des viralen Spike-Proteins eine virusneutralisierende Wirkung zu besitzen.