Techstars und das MCIT kündigen den Riyadh Techstars Accelerator an

Der Riyadh Techstars Accelerator wird den Fokus darauf setzen, Start-ups im MENA-Raum anzusiedeln und Innovationen in der digitalen Wirtschaft der Region künftig den Weg zu bereiten. Techstars etabliert damit erstmals einen Accelerator in Saudi-Arabien, ist jedoch mit der Durchführung von mehr als 700 Techstars Startup Weekend Events, dem Techstars Dubai Accelerator und dem Techstars Hub71 Accelerator in Abu Dhabi schon seit Jahren in der Region aktiv.

Das weltweite Netzwerk Techstars, das Unternehmern zum Erfolg verhilft, und das Ministerium für Kommunikation und Informationstechnologie des Königreichs Saudi-Arabien meldeten heute, dass sie gemeinsam den The Riyadh Techstars Accelerator ins Leben rufen. Im Zuge des entstehenden Startup-Ökosystems in Saudi-Arabien wird der Accelerator mit Start-ups und Unternehmern zusammenarbeiten, die den Aufbau und das Wachstum ihrer Unternehmen im Nahen Osten und Nordafrika verfolgen, und damit die Rolle von Techstars unterstreichen, Innovation und Unternehmertum für mehr Unternehmer noch weiter zu öffnen und zugänglicher zu gestalten.

Der Accelerator knüpft an die Zusammenarbeit zwischen dem Ministerium und Techstars im vergangenen Juli im Rahmen des Techstars Startup Weekend COVID-19 KSA an. Dort hatten mehr als 550 saudische Unternehmer, davon zwei Drittel Frauen, an virtuellen Podien, Workshops und Networking-Veranstaltungen teilgenommen, um die Herausforderungen im Zusammenhang mit der COVID-19-Pandemie anzugehen.

„Mit Blick auf die zunehmende unternehmerische Initiative in Saudi-Arabien und das unermüdliche gemeinschaftliche Engagement für die Entwicklung eines starken Startup-Ökosystems in der Region haben wir uns darauf gefreut, in Riad Fuß zu fassen“, sagte Gagan Bhatia, General Manager von Techstars. „Gerne werden wir mit dem MCIT zusammenarbeiten, um Innovation im Königreich zu fördern, Unternehmer zu unterstützen und ihnen bei der Weiterentwicklung ihrer Ideen und Unternehmen in der Region zu helfen. Wir sind bei Techstars der Ansicht, dass große Ideen überall entstehen können. Wir freuen uns darauf, durch diese Partnerschaft unternehmerisches Handeln zu erleichtern und noch mehr Unternehmern im MENA-Raum weitere Chancen zu eröffnen.“