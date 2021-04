Aurelius kauft AutoRestore. Verkäufer ist Belron International. Finanzielle Details werden nicht genannt. Bei dem Zukauf handelt es sich um einen Anbieter von mobilen Unfallreparaturdienstleistungen in Großbritannien. Damit ergänzt Aurelius das eigene Portfolio in diesem Bereich rund um Rivus und Pullman. Der Zukauf wird Teil von Rivus, einem Anbieter von Flottenmanagementdienstleistungen in Großbritannien.Für AutoRestore ...