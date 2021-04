BentallGreenOak schließt Vereinbarung zur Übernahme von Metropolitan Real Estate Equity Management ab und erweitert damit die globale Plattform der Firma um Sekundärmarkt- und Co-Investment-Strategien

BentallGreenOak (BGO) meldet den Abschluss der Übernahme von Metropolitan Real Estate Equity Management, LLC (Metropolitan) von der globalen Investmentfirma The Carlyle Group Inc. (NASDAQ:CG). Die Vereinbarung führt zur Kombination der Core-, Core Plus-, Value Add- und Debt-Strategien von BGO mit den integrierten Immobilienstrategien von Metropolitan Real Estate auf Primär-, Sekundär- und Co-Investment-Märkten und schafft eine kombinierte und diversifizierte Immobilienplattform mit rund 55 Milliarden US-Dollar an verwalteten Vermögenswerten (Stand 31. Dezember 2020; pro forma für die Übernahme von Metropolitan Real Estate Equity Management). Im Rahmen der Immobilienplattform von BGO wird Metropolitan unter dem Namen BGO Strategic Capital Partners tätig sein und weiterhin von der Stärke und Größe seines aktuellen Führungsteams in New York, Hongkong und London profitieren.

„Durch die Gründung von BGO Strategic Capital Partners greifen wir auf die außergewöhnlichen Fähigkeiten eines globalen Marktführers auf den Sekundär- und Co-Investment-Märkten zurück, um eine weitere diversifizierte Reihe von globalen Investment-Strategien und -Gelegenheiten für unsere Kunden auf der ganzen Welt zu bieten“, sagte Sonny Kalsi, Chief Executive Officer von BentallGreenOak. „Wir verpflichten uns dazu, die Ressourcen und Kapazitäten unserer globalen Immobilienplattform zu investieren, um die zahlreichen Antriebskräfte für Wachstum und Skalierung, die wir für diesen Teil unseres Geschäfts vorhersehen, zu entsperren. Das Führungsteam von BGO sieht der Zusammenarbeit mit Sarah Schwarzschild und John So erwartungsvoll entgegen und ist von dem Team von Investment-Experten, das sie mit dem Ziel einer langfristigen Marktführerschaft zusammengestellt haben, beeindruckt.“

„Die Transformation von Metropolitan Real Estate zu BGO Strategic Capital Partners ist der Start eines spannenden neuen Kapitels, das die globale Reichweite unserer Strategien erweitert und eine Fülle neuer Ressourcen und Fähigkeiten bringt, um unser Angebot für Investoren weiter zu stärken“, so Sarah Schwarzschild und John So, Co-Heads von BGO Strategic Capital Partners. „Wir schließen uns einer Firma an, deren Kultur und Unternehmergeist zu den Werten unseres Teams passen, und wir freuen uns auf den Aufbau einer gemeinsamen Zukunft mit unseren neuen Kollegen.“

Über BentallGreenOak

BentallGreenOak ist ein führender, weltweit tätiger Immobilien-Investment- und -Management-Berater und ein global angesehener Anbieter von Immobiliendienstleistungen. BentallGreenOak betreut die Interessen von mehr als 750 institutionellen Kunden mit verwalteten Vermögenswerten von rund 55 Milliarden US-Dollar (Stand: 31. Dezember 2020) und Kompetenzen in der Vermögensverwaltung von Büro-, Industrie-, Multiwohn-, Einzelhandels- und Hotelimmobilien weltweit. BentallGreenOak unterhält Niederlassungen in 24 Städten in zwölf Ländern. Die Gesellschaft ist auf Primär-, Sekundär- und Co-Investment-Märkten tätig und verfügt über tiefgreifende Erfahrung, lokale Marktkenntnisse und ausgedehnte Netzwerke in den Regionen, in denen sie investiert und Immobilienwerte für ihre Kunden verwaltet. BentallGreenOak gehört zu SLC Management, dem Asset-Management-Geschäftsbereich von Sun Life für alternative Vermögenswerte.

Zu den oben genannten verwalteten Vermögenswerten gehören Immobilien und Hypotheken-Investments, die von der BentallGreenOak-Unternehmensgruppe und verbundenen Unternehmen verwaltet werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bentallgreenoak.com.

