NORDLB belässt TAG IMMOBILIEN AG auf 'Halten'

HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat die Einstufung für TAG Immobilien nach Zahlen für 2020 auf "Halten" mit einem Kursziel von 24,40 Euro belassen. Dank einem soliden Anstieg der Mieteinnahmen habe die Immobiliengruppe eine erfreuliche Verbesserung des operativen Ergebnisses erzielt, schrieb Analyst Michael Seufert in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./bek/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 01.04.2021 / 10:59 / MEZErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.04.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ