Mutares SE & Co. KGaA: Mutares SE & Co. KGaA plant Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,50 je Aktie 01.04.2021

Mutares SE & Co. KGaA plant Ausschüttung einer Dividende von EUR 1,50 je Aktie

München, 1. April 2021 - Der Vorstand der Mutares Management SE, der persönlich haftenden Gesellschafterin der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650), und der Aufsichtsrat der Gesellschaft haben heute beschlossen, der am 20. Mai 2021 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung der Mutares SE & Co. KGaA für die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von EUR 43.233.546,65 die Ausschüttung einer Dividende in Höhe von EUR 1,50 EUR je dividendenberechtigter Aktie vorzuschlagen.

Dieser Dividendenbetrag setzt sich aus einer Basisdividende von EUR 1,00 je Aktie entsprechend der kommunizierten, langfristigen Dividendenpolitik und einer zusätzlich vorgeschlagenen Performance-Dividende für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von EUR 0,50 je Aktie zusammen.

