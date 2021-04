SOF-11 Klimt CAI S.a.r.l. ("Bieterin"), eine durch die Starwood Capital Group kontrollierte Beteiligungsgesellschaft, gibt bekannt, dass die aufschiebende Bedingung zum Vollzug des öffentlichen Übernahmeangebots auf die CA Immobilien A

Wien und Luxemburg (ots/PRNewswire) - - Die Bieterin hat am 22. Februar 2021 ein

- Die Bekanntgabe des Kontrollwechsels durch die CA Immo am 8. April 2021vorausgesetzt, wird der Angebotspreis für CA Immo Wandelschuldverschreibungenmit EUR 138.628,59 je Wandelschuldverschreibung mit Nominalbetrag von EUR100.000 bestätigt werden- Alle weiteren Konditionen des Angebots bleiben unverändertDie Bieterin hat am Montag, 22. Februar 2021, die Angebotsunterlage für einantizipiertes Pflichtangebot für alle Aktien und Wandelschuldverschreibungen derCA Immo, die nicht von der Bieterin oder von der CA Immo selbst gehalten werden(" Angebot "), veröffentlicht. Das Angebot stand unter der aufschiebendenVollzugsbedingung der kartellrechtlichen Freigabe durch die zuständigenAufsichtsbehörden. Mit dem heutigen Tag liegen sämtliche kartellrechtlichenFreigaben vor, und das Angebot kann daher nach der am 9. April 2021 endendenAnnahmefrist vollzogen werden.Wie in der Angebotsunterlage dargelegt, werden derzeit 100 CA Immo Aktien ("Treuhand-Aktien ") von einem Treuhänder für die Bieterin mit dem Auftraggehalten, nach Erfüllung der oben genannten Vollzugbedingung derkartellrechtlichen Freigabe die Treuhand-Aktien an die Bieterin zu übertragen.Derzeit rechnet die Bieterin mit einer Übertragung der Treuhand-Aktien am oderum den 6. April 2021. Mit Übertragung der Treuhand-Aktien wird die Bieterin einekontrollierende Beteiligung gemäß § 22 ff ÜbG an der CA Immo erlangen.Nach Übertragung der Treuhand-Aktien wird die Bieterin die CA Immo über dieErlangung einer kontrollierenden Beteiligung informieren. Die Bekanntgabe desKontrollwechsels (gemäß den Emissionsbedingungen der Wandelschuldverschreibung)durch die CA Immo am 8. April 2021 vorausgesetzt, wird der den Inhabern vonWandelschuldverschreibungen gebotene Preis von EUR 138.628,59 jeWandelschuldverschreibung mit Nominalbetrag von EUR 100.000 bestätigt. ZurErinnerung: Während der Nachfrist wird ein reduzierter Angebotspreis von EUR120.937,26 je Wandelschuldverschreibung mit Nominalbetrag von EUR 100.000geboten. Für weitere Informationen wird auf die Angebotsunterlage und dieÄnderung der Angebotsunterlage verwiesen.Alle weiteren Konditionen des Angebots bleiben unverändert, insbesondere: