Düsseldorf (ots) - Die SLV Lighting Group ist mitten in der Transformation. Ingroßen Schritten werden Internationalisierung, Digitalisierung und dienachhaltige Ausrichtung der gesamten Wertschöpfungskette vorangetrieben.Verantwortlich für die Transformation des Unternehmens ist das Executive Board,das seit kurzem ein neues Mitglied hat: Christian Bannert verantwortet als ChiefOperations Officer (COO) das gesamte operative Geschäft der Gruppe. Er verstärktdas vierköpfige Team um CEO Eric Lachambre.Mit dem neuen COO holte die SLV Lighting Group einen hochqualifizierten Expertenan Bord: Christian Bannert sammelte fast drei Jahrzehnte Management- undFührungserfahrung bei der Carl Zeiss AG an diversen internationalen Standortenund in diversen Rollen, u. a. als Vice President Operations und Member of theManagement Board der Business Group Consumer Products und als Geschäftsführerder Carl Zeiss Sports Optics GmbH. Mit seinem Wechsel zur SLV Lighting Groupwill der gebürtige Südbadener die Nachhaltigkeitsstrategie in der Supply-Chainweiter ausbauen: "Als einer der international führenden Hersteller fürzukunftssichere Lichtlösungen haben wir eine besondere Verantwortung. MeineBegeisterung für die Produkte der SLV Lighting Group wird auch getragen von deralle Bereiche einschließenden Unternehmensvision der Klimaneutralität."

Die Marken Knightsbridge, Nordtronic, Novalux, UnexLED und SLV werden alseigenständige Business Units in der SLV Lighting Group geführt; 17 Unternehmenund Tochtergesellschaften gehören zur wachsenden Gruppe. Im Rahmen derzukunftsweisenden und konsequent nachhaltigen Strukturierung derUnternehmensgruppe wird ein Fokus auf der Nutzung von Synergien liegen. Die SLVLighting Group setzt bei all ihren Produkten und Unternehmensprozessen auf eineganzheitliche Nachhaltigkeitsstrategie. Die wirtschaftlichen, sozialen undökologischen Ziele miteinander in Einklang zu bringen, ist eine großeHerausforderung, der sich die SLV Lighting Group konsequent stellt. DasUnternehmen arbeitet unter Hochdruck daran, die gesamte SLV Lighting Group inein vollständig digitales Licht-Unternehmen zu transformieren. DieseTransformation soll sich bald auch in einem neuen Namen widerspiegeln, kündigtdie Geschäftsführung an.Über SLV Lighting GroupDie SLV Lighting Group ist ein führendes Unternehmen der Beleuchtungsbranche mitHauptsitz in Düsseldorf und rund 650 Mitarbeitenden in 17 Ländergesellschaften.Eric Lachambre steht als CEO an der Spitze der Gruppe und leitet mit demExecutive Board, dem Sven Schirmer (CFO), Jens Aertgeerts (CSO) und ChristianBannert (COO) angehören, das Unternehmen. Dank der innovativen Lichtlösungen undqualitativ hochwertigen Produkte wird das gewünschte Ambiente im Innen- undAußenbereich geschaffen. Die breite Produktpalette deckt dabei dieunterschiedlichsten Bedürfnisse im privaten und gewerblichen Bereich ab. Diefünf Hauptmarken Knightsbridge, Nordtronic, Novalux, UnexLED und SLV bringenjeweils etwas Einzigartiges in die SLV Lighting Group ein - von der einfach zuinstallierenden Leuchte bis hin zu hochwertigen, kundenspezifischenLichtlösungen.