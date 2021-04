Canada Silver gibt Ernennung eines neuen CFO bekannt

1. April 2021, Coquitlam, British Columbia – Canada. Silver Cobalt Works Inc. (TSXV: CCW) (OTCQB: CCWOF) (Frankfurt: 4T9B) (das „Unternehmen" oder „Canada Silver Cobalt") gibt bekannt, dass Herr Ryan Webster mit Wirkung zum heutigen Tag zum Chief Financial Officer des Unternehmens ernannt wurde. Er ersetzt den vorläufigen CFO des Unternehmens, Herrn Robert Guanzon.

Herr Webster bringt über 15 Jahre Erfahrung als Finanzprofi in der Bergbauindustrie in das Unternehmen ein. Zuvor war Herr Webster als Berater für Unternehmensfinanzierungsdienstleistungen bei einer Vielzahl von Kunden tätig, einschließlich Vertragsdienstleistungen als CFO für Blue Thunder Mining Inc. Während seiner Zeit bei Blue Thunder führte er das Unternehmen durch eine zu qualifizierende Transaktion für die Börsennotierung an der TSX Venture Exchange. Vor seiner Zeit als Berater war Herr Webster als Vice President Finance bei der Dominion Diamond Corporation (vormals Harry Winston Diamond Corporation und Aber Diamond Corporation) tätig, wo er Fusions- und Akquisitionstransaktionen im Wert von über 2 Mrd. CAD leitete und abwickelte, einschließlich des Kaufs von BHP Billitons Diamantengeschäft im Jahr 2013 für 500 Millionen USD und des Verkaufs der Dominion Diamond Corporation an die Washington Companies im Jahr 2017 für 1,2 Milliarden USD. Er half auch bei der Beschaffung von Unternehmenskreditfazilitäten in Höhe von über 1 Milliarde USD. Herr Webster ist Chartered Professional Accountant (CMA, zugelassener Wirtschaftsprüfer) und Chartered Financial Analyst (zugelassener Finanzanalyst).

Das Unternehmen dankt Herrn Guanzon für seine Beiträge während des Übergangs des Unternehmens und wünscht ihm alles Gute für seine zukünftigen Unternehmungen.

