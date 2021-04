Celltrion Healthcare erhält positive Stellungnahme des CHMP für die subkutane Formulierung von Infliximab, Remsima SC, für den direkten Einsatz einer subkutanen Therapie ohne IV-Verabreichung bei Erwachsenen mit rheumatoider Arthritis

Celltrion Healthcare meldete heute, dass der Ausschuss für Humanarzneimittel (CHMP) der Europäischen Arzneimittelagentur (EMA) Remsima SC für den direkten Einsatz einer subkutanen Therapie ohne vorheriger Infliximab IV-Induktion bei Patienten mit rheumatoider Arthritis (RA) empfohlen hat.1

Infolge der CHMP-Stellungnahme könnte Remsima SC 120 mg, sollte die Europäische Kommission (EK) zustimmen, bei sowohl neuen als auch derzeitigen RA-Patienten ohne eine vorherige Infliximab Induktion per IV-Infusion eingesetzt werden. Die Dosierungsempfehlung für Patienten, die eine neue Diagnose erhalten oder neu mit einer Infliximab-Therapie begonnen haben, lautet, dass Remsima SC als subkutane Injektion in Woche 0 begonnen wird und weitere Injektionen in Woche 1, 2, 3 und 4 nach der ersten Injektion verabreicht werden. Im Anschluss folgt eine Erhaltungstherapie alle zwei Wochen. Bei Patienten, die bereits in IV-Behandlung sind, wird Remsima SC ohne zusätzliche IV-Infusionen acht Wochen nach der letzten Infliximab-IV-Gabe verabreicht.