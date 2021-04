Nect begrüßt Festlegung offizieller Kriterien der BNetzA und des BSI für Anbieter automatisierter Identitätsprüfungen (FOTO)

Hamburg (ots) -



- Nect CEO Benny Bennet Jürgens: "Wir können jetzt offiziell belegen lassen,

dass unsere technische Innovation eine gleichwertige Sicherheit zur

Vor-Ort-Prüfung bietet."

- Kunden und Nutzer können sich dank des Kriterienkatalogs erstmalig auf

Sicherheitsniveau der Anbieter verlassen

- Jürgens: "Wir sehen die ergänzenden Kriterien als zukunftsweisenden

Meilenstein, da sie in der EU für Chancengleichheit und Klarheit sorgen."



Die Nect GmbH, ein führender Hersteller von KI basierten

Identifizierungs-Lösungen in Europa, begrüßt die Einführung offizieller

Kriterien (https://www.elektronische-vertrauensdienste.de/cln_111/EVD/DE/Fachkre

is/ModulBest/ModulBest-start.html;jsessionid=24D5110913C28D54ED663CE1896553AC)

für die automatisierte optische Identitätsprüfung, die die Bundesnetzagentur im

Einvernehmen mit dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI)

und nach Anhörung des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und der

Informationsfreiheit heute vorgelegt ha t . Bislang gab es solche Kriterien

lediglich für Video-Ident-Verfahren, bei denen die Verifizierung durch einen

menschlichen Prüfer stattfindet.







Robo-Ident Technologie, die ohne menschliche Prüfer auskommt, ist die

Aufstellung solcher Kriterien ein wichtiger rechtlicher Schritt. Künftig können

sich regulierte Unternehmen und Anwender auf das Sicherheitsniveau der

bestätigten Anbieter verlassen, wodurch sich die Spreu vom

Wir können jetzt offiziell belegen lassen, dass unsere technische Innovation

eine gleichwertige Sicherheit zur Vor-Ort-Prüfung bietet", sagt Benny Bennet

Jürgens, Gründer und CEO von Nect.



eIDAS, die europäische Regelung für elektronische Identifizierung und

elektronische Vertrauensdienste, sieht in Art. 24 vor, dass eine

Identitätsprüfung bei Signaturprozessen vor Ort durchgeführt werden muss oder

eine der Vor-Ort-Prüfung gleichwertige Prüfung der Identität erforderlich ist.

Ob eine Technologie diese Anforderungen erfüllt, wird von einer akkreditierten

Konformitätsbewertungsstelle festgestellt. Hierzu fehlten in Deutschland bisher

an automatische Ident-Verfahren angepasste Prüfkriterien, sodass ein

Ungleichgewicht in der EU herrschte.



"Wir sehen die ergänzenden Kriterien des BSI und der Bundesnetzagentur als

zukunftsweisenden Meilenstein, da sie in der EU für Chancengleichheit im

Wettbewerb und Klarheit für Banken, Versicherungen und andere regulierte

Unternehmen sorgen", so Nect CEO Jürgens.



Grundlage für den neuen Kriterienkatalog ist das deutsche

Vertrauensdienstegesetz, das die Umsetzung der EU-weiten eIDAS-Verordnung in Seite 2 ► Seite 1 von 2



