Loop meldet Ergebnisse für Q4 und Gesamtjahr 2020

VANCOUVER, BC, 1. April 2021 /PRNewswire/ -- Loop Energy (TSX: LPEN) hat heute die konsolidierten Finanzergebnisse für das vierte Quartal und das Gesamtjahr zum 31. Dezember 2020 bekannt gegeben. Alle Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in CAD-Dollar angegeben. Die Finanzdaten wurden in Übereinstimmung mit den International Financial Reporting Standards (IFRS) erstellt.

„Im Laufe des Jahres 2020 hat Loop Energy seine Brennstoffzellen-Stapeltechnologie weiter ausgebaut und in Bezug auf Aufträge in allen unseren Zielmärkten ein sehr erfolgreiches Jahr erlebt", sagte Ben Nyland, Präsident und CEO. „Wir sind sehr stolz darauf, dass wir mit unseren Werken in Kalifornien, China und Europa eines von nur einer Handvoll Brennstoffzellenunternehmen mit einer globalen Präsenz und einem diversifizierten, dynamisch wachsenden Kundenstamm sind. Wir glauben, dass wir das Team, die Technologie und die Produkte haben, um ein dominanter Akteur auf dem Brennstoffzellenmarkt zu werden. Dieser Markt wird in den kommenden zehn Jahren ein Volumen von mehr als 50 Milliarden Dollar erreichen."