FRANKFURT (dpa-AFX) - Die für die meisten Anleger verkürzte Woche nach Ostern dürfte wohl in ruhigen Bahnen verlaufen. Zugleich sind weitere Rekordläufe für den Dax in der neuen Woche durchaus drin. "Denn die Geldzuflüsse an die Börsen, die am Monats- und Quartalsanfang normalerweise stattfinden, werden wohl erst in der neuen Woche voll zum Tragen kommen", wie Aktienhändler Markus Huber erwartet. Die 15 000-Punkte-Hürde hatte der deutsche Leitindex bereits kurz vor dem Start ins zweite Quartal überwunden und seither sogar auch kurzzeitig die Marke von 15 100 Punkten.

Auf der Agenda in der Nachosterwoche stehen zugleich nur wenige wichtige Konjunkturdaten und kaum Unternehmensbilanzen. Impulse könnten allerdings vom US-Arbeitsmarktbericht für März ausgehen, der am Karfreitag veröffentlicht wird, wenn die Börsen der westlichen Welt wegen der Osterfeiertage geschlossen bleiben. Mit Interesse wird zudem die am Mittwoch startende Frühjahrstagung von Weltbank und Internationalem Währungsfonds (IWF) erwartet. Im Blick dürfte außerdem die Corona-Situation bleiben: die Zahl der Neuinfektionen und Intensivfälle sowie auch der Impffortschritte in Deutschland, ganz Europa und auch den Vereinigten Staaten.