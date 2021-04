USA Bauausgaben sinken schwächer als erwartet Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 01.04.2021, 16:11 | 62 | 0 | 0 01.04.2021, 16:11 | WASHINGTON (dpa-AFX) - In den USA sind die Bauinvestitionen im Februar gesunken. Im Monatsvergleich gingen die Ausgaben um 0,8 Prozent zurück, wie das US-Handelsministerium am Donnerstag in Washington mitteilte. Analysten hatten mit einem etwas stärkeren Rückgang um 1,0 Prozent gerechnet. Außerdem wurde der Wert für den Vormonat nach unten revidiert. Wie das Ministerium weiter mitteilte, legten die Bauausgaben im Januar nur um 1,2 Prozent im Monatsvergleich zu und nicht wie zuvor gemeldet um 1,7 Prozent./jkr/he

Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer