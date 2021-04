Bonn (ots) - Nach einer aktuellen Studie der Stiftung Senat der Wirtschaft

benötigen mehr als 20 % der Unternehmen im Mittelstand eine zusätzliche

Finanzierung mit Eigenkapitalmitteln zur Überwindung der Corona Krise .



Gleichzeitig ergab die im Februar abgeschlossene Befragung des Senats der

Wirtschaft bei Unternehmen, vornehmlich in einer Größe von 50 bis 500

Mitarbeitern, dass erfreuliche 60% glauben, die Krise aus eigener Kraft

überstehen zu können.





Eigenkapitalgeber bzw. deren Mittel unterscheiden sich von Soforthilfen undKreditmitteln darin, dass sie regelmäßig zur Anteilsbeteiligung am Unternehmenführen und somit auch an Gewinn und Risiken beteiligt sind.Die Umfrage zeigt weiter, dass einige Unternehmen zusätzliche finanzielle Mittelbenötigen, um nach der Krise wieder durchstarten zu können. Es müssen Rohstoffe finanziert oder Vertriebsinvestitionen getätigt werden, um nach der langen Zeitdes Lockdowns wieder in einen erfolgreichen Betrieb zu kommen.Die Befragung wurde bei den Mitgliedsunternehmen des Senats der Wirtschaftdurchgeführt. Dies sind Unternehmen, die Wert auf nachhaltigeUnternehmensführung legen und daher eher resilient aufgestellt sind.Die Befragung ist kein repräsentativer Schnitt , zeigt jedoch einen gutenQuerschnitt mit Unternehmen aus den Bereichen Dienstleistung, Produktion,Handwerk und Handel.Private Investments oder "Mezzanine" können den Mittelstand ohne StaatsgelderunterstützenTypischerweise sind Fonds- oder sogenannte "Mezzanine"-Finanzierungen keineklassischen Schulden und belasten entsprechend auch nicht die Bilanz derUnternehmen. Das ist wichtig bei erforderlicher Finanzierung undInsolvenzgefahr.Nach den beiden Lockdown-Phasen haben, der Studie zufolge, ein nennenswerterTeil der befragten Betriebe Kreditmittel aufnehmen müssen. 26,2% mussten dieÜberbrückungshilfen des Staates in Anspruch nehmen. 24% gaben an, Kreditmittelzur bisherigen Lockdown-Bewältigung eingesetzt zu haben. Immerhin 15,2% habenals Gesellschafter bereits jetzt Eigenkapital nachschießen müssen, also privatesGeld zur Krisenüberwindung und Erhalt der Arbeitsplätze eingesetzt.Gut ein Viertel (25,8%) der befragten Unternehmen des Mittelstandes gibt an,bislang keine geeigneten Unterstützungsprogramme gefunden zu haben bzw. nichtalle bestehenden Kriterien zu erfüllen, um eine solche Förderung zu erhalten.Enorme Leistung der Unternehmen als Beitrag zur KrisenbewältigungAls erfreulich sieht der Senat der Wirtschaft, dass mehr als 60% der befragtenUnternehmen glauben, die Krise aus eigener Kraft überstehen zu können. Teilweise