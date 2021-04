WIESBADEN (ots) - Nationale Statistikämter diskutieren neuen Ansatz und ziehenLehren aus der Corona-PandemieDie Generaldirektorinnen und Generaldirektoren der Nationalen StatistischenÄmter Europas haben am 31. März 2021 in einem virtuellen Workshop über dieHerausforderungen und Rollen der amtlichen Statistik in neu entstehendenDatenökosystemen diskutiert. Dahinter stand die gemeinsame Überzeugung, dass einzukunftsfähiges europäisches Statistiksystem die Abstimmung einer gemeinsamendigitalen Agenda erfordert, die auch die Übernahme neuer Aufgaben umfasst. DieCorona-Pandemie hat den Bedarf nach offenen, aktuellen und europaweitvergleichbaren Daten nachdrücklich aufgezeigt. Im Zentrum des Workshops standdie Einführung eines Data-Stewardship-Ansatzes, der die Felder Datenmanagement,Datenkompetenz und Datendienstleistung umfasst. Das Statistische Bundesamt(Destatis) war bei dem Treffen mit seinem Präsidenten Dr. Georg Thiel vertreten.Dr. Thiel leitete eine Workshop-Session zu bereits bestehendenData-Stewardship-Rollen in den einzelnen Nationen. Ein Ziel hierbei war,Best-Practice-Beispiele zu sammeln und daraus Erkenntnisse für die strategischeWeiterentwicklung in den Mitgliedstaaten des Europäischen Statistischen Systems(ESS) zu gewinnen. Eines dieser Beispiele war Litauen: Dort wurde im Zuge derCorona-Pandemie das Statistikgesetz so geändert, dass das Statistikamt nun allerelevanten Statistiken über ein "State Data Governance Information System" zurVerfügung stellen kann.In weiteren Sessions identifizierten die Teilnehmenden Handlungsfelder, aufdenen Statistikämter eigeninitiativ handeln können beziehungsweise eine klaregesetzliche Mandatierung benötigen, um als nationale Datenmanager Aufgaben imSinne des Data-Steward-Ansatzes zu übernehmen. Von zentraler Bedeutung ist dabeidie schnelle Reaktionsfähigkeit auf neue Datenbedarfe bei gleichzeitigerSicherstellung der Datenqualität.Die Generaldirektorinnen und Generaldirektoren im ESS werden einen Fahrplan fürdas weitere Vorgehen zur Spezifizierung und Einführung einesData-Stewardship-Ansatzes auf europäischer Ebene erarbeiten.Veranstaltet wurde der Workshop von den Triopartnern der RatspräsidentschaftDeutschland-Portugal-Slowenien in Zusammenarbeit mit dem europäischenStatistikamt Eurostat.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Europäische und internationale Koordinierung,Telefon: +49 (0) 611 / 75 29 70www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/4880042OTS: Statistisches Bundesamt