PARIS (dpa-AFX) - Frankreichs Regierungschef Jean Castex hat strengere Corona-Beschränkungen gegen heftige Kritik von Parlamentariern verteidigt. "Die dritte Welle ist da und trifft uns hart", sagte der Premier am Donnerstag in der Nationalversammlung - dies ist das Unterhaus der Volksvertretung. "Diese Maßnahmen sind nötig." Die Regierung spricht bei den landesweiten Einschränkungen nicht von einem "confinement" - dieser französische Ausdruck ist am ehesten mit "Lockdown" zu übersetzen.

Von Ostern an werden im ganzen Land viele Läden vier Wochen lang geschlossen bleiben - diese Regelung gab es bisher schon in einigen Regionen. Nach Angaben aus dem Wirtschaftsministerium sind nun rund 150 000 Geschäfte betroffen. Schulen werden zudem für mindestens drei Wochen geschlossen sein, wie Staatschef Emmanuel Macron am Mittwochabend im Fernsehen angekündigt hatte. Außerdem gibt es tagsüber Bewegungseinschränkungen - so dürfen sich die Menschen nicht weiter als zehn Kilometer von ihrer Wohnung fortbewegen. Im Vergleich zu den Restriktionen im vergangenen Jahr sind sie aber deutlich weniger strikt. Weiter gilt landesweit eine abendliche Ausgangssperre nach 19.00 Uhr.